Medien: Coman will den FC Bayern verlassen

Kingsley Coman will den FC Bayern offenbar verlassen

Das Verhältnis zwischen Kingsley Coman und dem FC Bayern gilt als kompliziert. Der Franzose hätte von den Münchnern gerne mehr Geld, das will der Rekordmeister aber nicht zahlen. Aus diesen Grund hat der Flügelstürmer nun angeblich eine Entscheidung getroffen - und sich gegen einen Verbleib in München entschlossen.

Dass Kingsley Coman schon in der Vergangenheit mit einem Abschied vom FC Bayern geliebäugelt hat, ist ein offenes Geheimnis. Auch vor wenigen Tagen erklärte der Franzose, er könne sich vorstellen, noch mal eine neue Herausforderung anzugehen. Genau diesen Plan will Coman jetzt angeblich in die Tat umsetzen.

Das französische Portal "Le10Sport" will exklusiv erfahren haben, dass sich Coman tendenziell gegen eine Vertragsverlängerung in München entschieden hat und einen Wechsel anstrebt. Als Ziel soll vor allem die englische Premier League infrage kommen, wo Manchester City und der FC Liverpool als heißeste Abnehmer gehandelt werden.

Bereitet sich der FC Bayern schon auf einen Coman-Abgang vor?

Der FC Bayern, so heißt es in dem Bericht, wird sich in den kommenden Monaten auf den Abgang des Flügelstürmers vorbereiten. Schon in diesem Jahr hat sich der Rekordmeister angeblich auf einen Coman-Abschied eingestellt und dem 25-Jährigen vorsorglich ein Preisschild in Höhe von 90 Millionen Euro verpasst. Ein Betrag, den kein anderer Klub zahlen konnte beziehungsweise wollte.

Was die Münchner im kommenden Sommer für den Flügelstürmer aufrufen, ist noch nicht klar. Allerdings dürften es deutlich weniger als besagte 90 Millionen Euro werden. Schließlich steht Coman nur noch bis 2023 beim Rekordmeister unter Vertrag. Der Klub muss ihn im nächsten Jahr also verkaufen, wenn er keinen ablösefreien Abgang riskieren will. Eine Vertragsverlängerung, so sieht es aktuell aus, kommt offenbar nicht infrage.