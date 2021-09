Löwen vor Startelfdebüt gegen Hertha BSC

FIRO/FIRO/SID/

Eduard Löwen bereit für das Duell mit Hertha BSC

Eduard Löwen steht beim Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum rechtzeitig zum Duell mit seinen Ex-Kollegen von Hertha BSC vor dem ersten Einsatz von Beginn an.

"Er ist auf jeden Fall einsatzfähig und somit eine Option für die Startelf", sagte Trainer Thomas Reis über die Hertha-Leihgabe vor dem Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) gegen das punktlose Tabellenschlusslicht.

Reis lobte den von muskulären Problemen genesenen Sommertransfer Löwen als Standardspezialisten und Vorbereiter mit einem guten Schuss: "Er wird uns noch sehr viel Freude bereiten."

Auch Angreifer Danny Blum ist wieder einsatzbereit, der japanische Nationalspieler Takuma Asano muss allerdings noch passen.

Der VfL möchte nach dem 2:0 am 2. Spieltag gegen den FSV Mainz 05 erneut seinen Heimvorteil nutzen, ohne den Gegner zu unterschätzen.

"Hertha konnte in der finalen Transferphase nochmal nachlegen. Der Auftakt war sicherlich nicht so wie gedacht, jetzt nach der Länderspielpause will man sicher einen Neustart hinlegen", so Reis. "Das wollen wir verhindern."