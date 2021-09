Rummenigge: FC Bayern holte den falschen Leipziger

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Spielten bis zuletzt gemeinsam für RB Leipzig: Emil Forsberg und Marcel Sabitzer

Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat sich kurz vor Ende der Wechselfrist abermals beim Konkurrenten RB Leipzig bedient und Kapitän Marcel Sabitzer unter Vertrag genommen. Laut Michael Rummenigge wäre der Schwede Emil Forsberg aber die bessere Wahl gewesen.

Ist Marcel Sabitzer für den FC Bayern eine Verstärkung im Mittelfeld oder wird sich der Österreicher überwiegend mit der Rolle als Ergänzungsspieler zufriedengeben müssen?

Geht es nach Michael Rummenigge, dem Bruder des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, werden nur wenige Einsätze herausspringen: "Er ist in München eher eine Ergänzung und wohl kaum als Stammspieler eingeplant", schrieb der einstige Profi von Bayern München und Borussia Dortmund in seiner Kolumne für den "Sportbuzzer".

Rummenigge hätte sich als Bayern-Verantwortlicher ohnehin um einen anderen Leipziger bemüht: "Emil Forsberg ist ein sehr guter Spieler und hätte vor seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Mai durchaus auch in den Köpfen der Münchner Bosse eine Rolle spielen können."

Forsberg "verfügt über internationale Klasse"

Zwar habe es in Leipzig zwischen dem heutigen Bayern-Coach Julian Nagelsmann und dem schwedischen Nationalspieler "unterschiedliche Auffassungen über Forsbergs beste Position auf dem Feld gegeben", dennoch "wäre das ein interessanterer Gedanke als Sabitzer gewesen".

Forsberg "verfügt über internationale Klasse, was er im Sommer bei der EM noch einmal bewiesen hat. In Leipzig ist er der unumstrittene Star", so Rummenigge weiter.

Am Samstag (18:30 Uhr) empfängt RB Leipzig den FC Bayern im Topspiel der Bundesliga, erstmals kehren damit auch die nach München gewechselten Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer an alte Wirkungsstätte zurück.

Solche Spiele hätten Michael Rummenigge "immer besonders motiviert. Und ich gehe fest davon aus, dass es dem Trio ähnlich geht".