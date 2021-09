Ajax-Abwehrtalent beim BVB gehandelt - Konkurrenz droht

via www.imago-images.de

Zählt bei Ajax Amsterdam zu den Stammspielern: Jurrien Timber

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat angeblich einen weiteren Abwehrspieler ins Auge gefasst. Sollte der BVB tatsächlich Ernst machen, droht jedoch große Konkurrenz.

Borussia Dortmund zeigt Interesse am sechsfachen niederländischen Nationalspieler Jurrien Timber von Ajax Amsterdam, berichtet das Portal "90Min".

Der erst 20 Jahre alte Abwehrspieler zählt unter Trainer Erik ten Hag schon seit Längerem zur Stammbesetzung. Dem Eigengewächs des Rekordmeisters gelang in der Saison 2020/21 der Durchbruch bei den Profis, in der laufenden Spielzeit bestritt er alle Partien von Beginn an.

Timber, der bei Ajax einen Vertrag bis 2024 besitzt, fühlt sich in der Innenverteidigung am wohlsten. Der Youngster kam jedoch auch schon als Rechtsverteidiger zum Einsatz.

BVB hat Kader-Baustelle beseitigt

Das vielversprechende Talent hat dem Bericht zufolge nicht nur den BVB auf den Plan gerufen. Neben dem Revierklub sollen auch Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig sowie die französischen Topklubs PSG, Olympique Lyon und AS Monaco Interesse bekunden. Vordergründig werden allerdings die beiden englischen Klubs FC Chelsea und Tottenham Hotspur genannt.

Ob Borussia Dortmund in den kommenden Monaten bezüglich einer Verpflichtung des Ajax-Talents tatsächlich Ernst macht, steht derweil auf einem anderen Blatt. Kurz vor Ende der Wechselfrist holte der BVB in Marin Pongracic einen Innenverteidiger auf Leihbasis. Für den 24-Jährigen besitzen die Schwarz-Gelben eine Kaufoption.

Mit der Wolfsburg-Leihgabe dürfte die Kader-Baustelle in der Abwehr vorerst beseitigt sein, zumal Trainer Marco Rose noch auf die Rückkehr verletzter Spieler wartet. So fehlte Abwehrchef Mats Hummels zuletzt aufgrund von Patellasehnenproblemen, Dan-Axel Zagadou fällt seit rund einem halben Jahr wegen einer Operation am Knie aus. Nationalspieler Emre Can kam zudem aufgrund von muskulären Problemen in dieser Saison erst einmal zum Zug.