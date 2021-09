Lieblingsgegner! So oft knipste Müller schon gegen Barca

Peter Schatz

Thomas Müller traf 2020 zum letzten Mal auf Lionel Messi (l.) im Barca-Trikot

Mit der absoluten Knallerpartie beim FC Barcelona eröffnet der Deutsche Fußball-Meister FC Bayern München am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) seine Saison in der Champions League. Für einen Bayern-Star sind die Duelle mit Barca immer wieder ganz besondere, zeigte er gegen die Katalanen doch schon viele Weltklasse-Leistungen.

Thomas Müller traf in seiner langen Karriere mit den Münchnern bereits fünfmal auf den FC Barcelona. Vier dieser fünf Spiele konnte das FCB-Urgestein mit seinen Münchnern gewinnen.

Besonders in Erinnerung ist natürlich das herausragende 8:2 im Viertelfinale der Champions League 2019/2020 geblieben. Auf dem Weg zum späteren Titel ballerte der FC Bayern die Blaugrana mit erschreckender Überlegenheit aus dem Estadio da Luz in Lissabon, wo in der vorletzten Saison das Finalturnier der Königsklasse ausgetragen wurde.

Thomas Müller ragte bei der historischen 8:2-Demontage mit seinen Toren zum 1:0 und 4:1 sowie einem weiteren Assist heraus.

Auch das erste Müller-Spiel gegen Barca bleibt für Bayern-Fans unvergessen. Im CL-Halbfinale der Saison 2012/2013, an deren Ende die Münchner im Wembley-Finale gegen den BVB den Henkelpott ebenfalls gewannen, traf der fast 32-Jährige beim hochüberlegenen 4:0-Erfolg ebenfalls zweifach.

Müller ehrlich: "Kann Barcelona überhaupt nicht einschätzen"

Insgesamt hat der Weltmeister von 2014 schon sechs Tore in fünf Spielen gegen Barca erzielt. Kein anderer deutscher Spieler blickt auf eine derart herausragende Bilanz gegen die Katalanen zurück.

Für das Aufeinandertreffen am Dienstag im Camp Nou hat seine persönliche Bilanz aber keinerlei Bewandtnis mehr, wie Müller selbst betonte. "Ich muss ehrlich sagen: Ich kann Barcelona aktuell überhaupt nicht einschätzen", meinte er am Samstagabend nach dem 4:1-Sieg in der Bundesliga bei RB Leipzig.

Nicht zuletzt nach dem Abgang von Weltstar Lionel Messi sei Barca laut Müller "sicherlich eine andere Mannschaft".