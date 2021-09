Vor Knallerspiel bei Barca: So ist der Stand bei Coman

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Kingsley Coman wird wohl mit nach Barcelona reisen

Vor dem Champions-League-Auftakt am Dienstagabend beim FC Barcelona wurden die Personalsorgen beim FC Bayern München zuletzt immer größer. Serge Gnabry (Rückenprobleme) und Robert Lewandowski (Adduktorenbeschwerden) wurden beim Bundesliga-Gastspiel bei RB Leipzig (4:1) am Samstagabend vorzeitig vom Feld genommen, Kingsley Coman fiel ohnehin mit Wadenproblemen aus. Am Sonntag gab es neue Entwicklungen.

Zumindest im Falle des französischen Flügelstürmers soll es berechtigte Hoffnungen geben, dass er bis Dienstag wieder voll belastbar und einsatzfähig ist. Laut einem "Bild"-Bericht stand Coman am Sonntag wieder beim Mannschaftstraining auf dem Rasen und absolvierte alle Teile der Übungseinheit in vollem Umfang.

Nach seinem Ausfall nach der Länderspielpause dürfte sich der 25-Jährige damit rechtzeitig vor dem Knallerspiel im Camp Nou wieder bereit melden.

Die Auswechslung von Weltfußballer Robert Lewandowski sei ohnehin nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann noch am Samstagabend erklärt.

Beim deutschen Nationalspieler Serge Gnabry hingegen wird es wohl nichts mit einem Einsatz gegen Barca. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte am Sonntag in der Sendung "Sky90" bestätigt, dass er das Duell bei den Katalanen wohl verpassen wird.

Trainingsunfall mit Michael Cuisance

Ein weiterer Schreckmoment ereignete sich für die Münchner beim Mannschaftstraining am Sonntag an der Säbener Straße. Neuzugang Marcel Sabitzer verletzte sich nach einem Zweikampf mit Michael Cuisance am rechten Arm, musste das Training vorzeitig beenden. Mit dick bandagiertem Ellenbogen verließ er das Trainingsgelände, sein Einsatz in der Königsklasse am Dienstag scheint derzeit ebenfalls akut gefährdet zu sein.

Für das Duell beim FC Barcelona hatte sich Marcel Sabitzer eigentlich Hoffnungen auf seinen ersten Startelf-Einsatz für die Münchner gemacht.