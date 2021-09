BVB-Schock! Duo fällt noch wochenlang aus

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Emre Can (2.v.r.) und Giovanni Reyna (2.v.l.) fallen schon seit mehreren Wochen aus

Ein elfminütiger Kurzeinsatz steht für Emre Can in der laufenden Saison bislang zu Buche. Seit dem fällt der BVB-Star mit muskulären Problemen aus und ist zum Zuschauen verdammt. Auch Youngster Giovanni Reyna fehlt Borussia Dortmund derzeit mit einer Oberschenkelverletzung, die er sich auf der jüngsten Länderspielreise mit der US-Nationalmannschaft zugezogen hatte. Jetzt gibt es neue Informationen zur weiteren Ausfallzeit des Duos.

Nach jüngsten Informationen des "kicker" werden sowohl der 27-jährige Can als auch der 18-jährige Reyna noch mindestens zweieinhalb weitere Wochen ausfallen. In dem Medienbericht ist von einer Rekonvaleszenz bis "in den Oktober hinein" die Rede.

Im Monat September hat der BVB in den kommenden Tagen und Wochen noch vier Pflichtspiele, startet neben der Bundesliga nun auch in die Champions-League-Saison. Der Meldung zufolge werden Can und Reyna somit sowohl für das Auswärtsspiel in der Königsklasse beim türkischen Meister Besiktas (Mittwoch ab 18:45 Uhr) als auch eine Woche später gegen das portugiesische Top-Team Sporting (ab 21:00 Uhr) noch keine Alternativen sein.

Reyna schon mit zwei Bundesliga-Saisontoren für den BVB



Während der deutsche Nationalspieler Emre Can verletzungsbedingt in der laufenden Saison ohnehin praktisch keine Rolle spielte, wird Gio Reyna als wichtige Offensiv-Alternative von Cheftrainer Marco Rose schmerzlich vermisst. Fünfmal stand der US-Amerikaner in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend schon in der Startelf und zeigte vor allem in der Bundesliga starke Leistungen.

Bei den Heimsiegen gegen Eintracht Frankfurt (5:2) und TSG Hoffenheim (3:2) trug sich Reyna jeweils in die Torschützenliste ein und half so zählbar dabei mit, den BVB in die Spitzengruppe der Bundesliga zu führen. Spätestens im Oktober soll das BVB-Duo dann aber endlich wieder voll wettbewerbsfähig sein.