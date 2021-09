Kehl kritisiert "hohe Sorglosigkeit" beim BVB

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Findet mahnende Worte für den BVB: Sebastian Kehl (r.)

Nach dem spektakulären 4:3-Sieg bei Bayer Leverkusen überwiegen im Lager von Borussia Dortmund Freude und Erleichterung. BVB-Sportdirektor Michael Zorc und sein designierter Nachfolger Sebastian Kehl sehen aber auch negative Aspekte.

Dreimal führte Bayer Leverkusen im richtungsweisenden West-Kracher gegen den BVB, dreimal kamen die Schwarz-Gelben zurück - und tüteten den immens wichtigen Sieg schließlich dank eines verwandelten Foul-Elfmeters von Torjäger Erling Haaland (77.) ein.

"Wir haben dreimal einen Rückstand aufgeholt und am Ende gewonnen – das hat es so schon lange nicht mehr gegeben bei uns", kommentierte Michael Zorc im "kicker" das phasenweise wilde Hin und Her in der Leverkusener BayArena. "Mir hat das gefallen, insbesondere die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Wir können uns natürlich auch alle hinten reinstellen und mauern, dann gibt’s auch kein Spektakel, aber ich habe es lieber so."

BVB: Sebastian Kehl moniert "hohe Sorglosigkeit"

Der BVB-Sportdirektor blickte jedoch auch auf die offen gelegten Schwächen seiner Mannschaft: "Leider waren wir anfällig für Konter – und genau das ist Leverkusens Stärke. Da haben wir uns zu leichte Ballverluste geleistet und die Tore zu leicht hergeschenkt."

Ins selbe Horn stieß auch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl. "Ganz oben steht, dass wir bei einem sehr ambitionierten Gegner drei Punkte geholt haben", das sei "top".

Jedoch sei es auf Dauer für den BVB "nicht verkraftbar", so viele Gegentore zu kassieren. "Auch in Leverkusen ging es wieder um das Thema Restverteidigung, da entdecke ich bei uns noch immer eine zu hohe Sorglosigkeit. Wir müssen aufmerksamer sein und den Ballverlust mitdenken. Da erwarte ich gerade von unseren erfahreneren Jungs, dass eine gute Kommunikation auf dem Platz herrscht und die Räume besser geschlossen werden."