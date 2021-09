Roca spricht über möglichen Bayern-Abschied

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Marc Roca will sich beim FC Bayern durchsetzen

Bislang wartet Marc Roca noch auf einen ersten Pflichtspieleinsatz unter Trainer Julian Nagelsmann. Der 24 Jahre alte Spanier glaubt dennoch an seinen Durchbruch beim FC Bayern.

In seiner zweiten Saison beim FC Bayern fühlt sich Marc Roca schon viel besser aufgehoben als nach seinem Wechsel von Espanyol Barcelona im Herbst 2020. "Ich bin viel stärker in der Kabine integriert und ich beherrsche die Sprache. Ich blicke mit großer Begeisterung in meine zweite Saison - auch um zu sehen, ob ich der Mannschaft helfen kann", sagte Roca in einem Interview mit "Mundo Deportivo".

Der Mittelfeldspieler will "dem Team helfen, einen Beitrag leisten, einen Schritt nach vorne machen und mich mehr als Teil des Teams fühlen". Außerdem rechnet Roca mit mehr Spielanteilen: "Ich habe lange daran gearbeitet, dies zu erreichen, und ich bin sicher, dass ich dieses Jahr mehr Minuten und mehr Möglichkeiten haben werde."

Abgang vom FC Bayern? Das sagt Marc Roca

In dem Interview äußerte sich der ehemalige U21-Nationalspieler auch zu einem möglichen Wechsel. Im Sommer gab es immer wieder Gerüchte, Roca könnte dem FC Bayern noch den Rücken kehren.

"Ich habe nicht vor, jetzt zu wechseln", stellte er klar und ergänzte: "Ich fühle mich wohl bei Bayern, ich wachse und verbessere mich, ich bin da, wo ich sein möchte und es wäre feige, aufzugeben."

Roca wechselte im Oktober 2020 für neun Millionen Euro von Espanyol zum deutschen Rekordmeister. Trotz der Erfahrung von über 100 Spielen im spanischen Oberhaus, tat sich der Linksfuß in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings schwer.

FC Bayern: Julian Nagelsmann "ein Trainer der Superlative"

Zuletzt wurde Roca von einem Außenbandriss im Sprunggelenk zurückgeworfen. Ins Mannschaftstraining ist er aber gegen Ende August schon wieder eingestiegen. Julian Nagelsmann verzichtete aber bislang auf den Spanier.

Groll gegen seinen Coach hegt Roca aber nicht, im Gegenteil. "Er ist ein Trainer der Superlative, sehr gut, sehr mutig, der sehr klare Vorstellungen hat, der sich dem modernen Fußball verschrieben hat", schwärmte der 24-Jährige: "Auch in der Umkleidekabine ist er führend und das ist immer sehr wichtig, er hat sich hier sehr gut eingefügt."