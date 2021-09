LASK stellt Coach Dominik Thalhammer frei

APA/EXPA/ROLAND HACKL

Für Dominik Thalhammer geht es beim LASK nicht weiter

Angesichts des durchwachsenen Saisonstarts mit drei Niederlagen und des vorletzten Tabellenplatzes in der Bundesliga hat sich der LASK von Dominik Thalhammer getrennt. Der Trainer wurde am Montag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Als Cheftrainer fungiert bis zur Winterpause der bisherige Co-Trainer Andreas Wieland, hieß es in einer Aussendung der Linzer.

Der LASK stellt Dominik Thalhammer mit sofortiger Wirkung frei.



📰Klub-Statement: https://t.co/aFSzk0nZSl — LASK (@LASK_Official) 13. September 2021

"Man kann Dominik nicht absprechen, dass er für den LASK alles gegeben und auch einiges erreicht hat", sagte LASK-Präsident Siegmund Gruber. Der Ex-Teamchef der ÖFB-Frauen sei unbestritten ein Fachmann. "Aber uns fehlt die Überzeugung, dass er es unter dem derzeitigen Druck - ausgelöst durch die zuletzt schlechten Ergebnisse und Leistungen - schaffen wird, unsere Mannschaft wieder in die Form zu bringen, die wir brauchen, um unsere Saisonziele zu erreichen."

Thalhammer stand seit Sommer 2020 als Chefcoach beim LASK an der Seitenlinie und führte sie in der vergangenen Saison auf den vierten Tabellenplatz. In der Europa League war nach der Gruppenphase Schluss, dort holte man gegen Teams wie Tottenham Hotspur, Ludogorets oder Royal Antwerpen aber immerhin zehn Punkte.

