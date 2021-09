Ehemaliger Superstar zerlegt Timo Werner

via www.imago-images.de

Timo Werner wurde zum Opfer beißender Kritik

Im Sommer 2020 wechselte Timo Werner für 53 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Chelsea. Diese Summe konnte der 25-Jährige bislang allerdings nur bedingt zurückzahlen. Der ehemalige niederländische Superstar Marco van Basten glaubt nicht, dass Werner dazu überhaupt in der Lage ist.

Während der Übertragung des WM-Qualifikationsspiels Island gegen Deutschland wurde van Basten beim TV-Sender "Ziggo Sport" gefragt, ob er "18 Mal besser" gewesen sei als Werner. Der dreimalige Ballon-d'Or-Gewinner und Weltfußballer des Jahres 1992 entgegnete: "Ja, mindestens. Das wäre sogar noch bescheiden."

Damit aber nicht genug: Zwar könne man sehen, dass sich der Deutsche immer in den richtigen Räumen bewege, er habe aber kein Selbstvertrauen und sei schlicht "nicht gut genug für die Elite", führt van Basten weiter aus.

Für den FC Chelsea kommt Werner in 56 Pflichtspielen bislang immerhin auf sehr solide 27 Torbeteiligungen (12 Tore/15 Vorlagen), dass die Londoner im Sommer 2021 allerdings 115 Millionen Euro für die Rückkehr von Romelu Lukaku investiert haben, wird als deutliches Zeichen dafür gesehen, dass man mehr von Werner erwartet hat.

Seitdem Konkurrent Lukaku für die Blues stürmt, stand Werner kaum noch auf dem Rasen. In den letzten drei Pflichtspielen durfte er nur noch acht Minuten mitwirken.

Kein Wunder, dass sich zuletzt Gerüchte mehrten, Werner könne einen Abschied vom FC Chelsea anstreben. Dem englischen Portal "Football Insider" zufolge soll auch der FC Bayern München zum Kreis möglicher Interessenten zählen.

Der FC Bayern will sich demnach mit Werners Verpflichtung gegen einen Abschied von Robert Lewandowski versichern. Der Pole steht in München nur noch bis 2023 unter Vertrag und soll Abschiedsgedanken hegen. Ein Wechsel des Superstars im kommenden Sommer scheint zumindest nicht ausgeschlossen - wohl auch in den Augen der Bayern-Bosse, die in Werner einen Ersatz gefunden haben könnten.