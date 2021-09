VfB-Youngster wie "Sané an guten Tagen"

Eibner-Pressefoto / Michael Bermel via www.imago-i

Omar Marmoush überzeugt beim VfB Stuttgart

Auf der Zielgeraden des Sommertransferfensters schlug der VfB Stuttgart noch einmal zu und lieh Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg. Offenbar ein guter Griff, denn der 22-jährige Ägypter war beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt der beste Mann auf dem Rasen und der Schütze des VfB-Tores. Sein Entdecker vergleicht den Offensivspieler bereits mit einem Star des FC Bayern.

"Wenn er den Ball bekommt, kann er sich blitzschnell vom Gegner lösen. Dafür brauchst du einiges: eine gute Technik, Gewandtheit und Schnelligkeit auf den ersten Metern. All das hat Omar. Er hat zudem ein gutes Eins-gegen-Eins-Dribbling – genau das, was aktuell so gefragt ist", schwärmt Ex-Nationalspieler Pierre Littbarski gegenüber "Bild".

Littbarski arbeitete zwischen 2012 und 2018 als Chefscout für den VfL Wolfsburg und entdeckte unter anderem Marmoush.

Bei dem Rechtsfuß entdeckt Littbarski sogar Parallelen zu Leroy Sané vom FC Bayern. Marmoush "kann etwas, was auch Leroy Sané an guten Tagen zeigt: sich ganz leichtfüßig vom Gegner wegdrehen und gleich ein paar Meter Vorsprung rausholen", so Littbarski. Allerdings zeichne den Afrikaner zudem aus, dass er "mehrere Positionen spielen kann".

Neuzugang des VfB Stuttgart spielt eher mit "Herzblut"

Zwar sei Marmoush auf links stärker als auf dem rechten Flügel, könne aber auch als Zehner spielen. Gegen die Eintracht überzeugte er auch als Mittelstürmer.

Dass sich sein Ex-Schützling zumindest zeitweise dem VfB angeschlossen hat, erachtet Littbarski als guten Schritt. "Omer ist ein Spieler, der mehr mit Herzblut als mit Köpfchen spielt. Daher musst du als Trainer ein Herz für ihn haben. Ich denke, dass dies in Stuttgart auch der Fall ist", glaubt der 61-Jährige, der für den 1. FC Köln über 500 Pflichtspiele bestritt.

Marmoush müsse die Galavorstellung gegen Frankfurt nun möglichst regelmäßig abrufen, das Vermögen dazu hat er aber. "Die Welt steht dem Jungen offen ...", urteilt Littbarski.