"Ausnahmespieler": Thon schlägt Terodde für DFB-Team vor

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Olaf Thon hofft auf den Wiederaufstieg des FC Schalke 04

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga kommt der FC Schalke 04 in der 2. Liga langsam in Fahrt und hat zuletzt erstmals zwei Ligaspiele in Folge gewonnen. S04-Legende Olaf Thon freut sich, dass die Formkurve seiner Königsblauen zuletzt nach oben zeigt. Einen Akteur hebt er besonders hervor.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit drohte beim FC Schalke 04 schon wieder der Krisenmodus. Mit nur vier Punkten aus den ersten vier Spielen fiel die Ausbeute zunächst mager aus, inzwischen haben sich die Gelsenkirchener durch die jüngsten Erfolgserlebnisse gegen Fortuna Düsseldorf und den SC Paderborn aber wieder in den Kreis der Aufstiegsfavoriten geschoben.

Für Olaf Thon ist dies eine enorm wichtige Entwicklung. Schließlich gelte es für die Schalker "so schnell wie möglich" in die Bundesliga zurückzukehren. Dass die Vereinsführung dieses Ziel in den letzten Monaten nicht immer mit dem letzten Nachdruck formulierte, sei für ihn aber nur logisch.

"Wenn man zwei schlechte Spielzeiten hinter sich hat, kann Peter Knäbel und der ganze Verein nichts anderes als Understatement." Ein Neuanfang in der Größenordnung, wie ihn der FC Schalke 04 jüngst vollzogen haben, benötige schlicht seine Zeit, betonte der Weltmeister von 1990.

Tatsächlich mussten die Knappen nach dem Abstieg aus der Bundesliga einen kompletten Umbruch in der Mannschaft vollziehen. Gleich 15 neue Spieler schlossen sich im Sommer dem Revierklub an.

Simon Terodde lässt den FC Schalke 04 hoffen

Für Thon war insbesondere die Verpflichtung von Torjäger Simon Terodde ein immens wichtiger Transfer. "Es war überraschend, dass es so vonstattenging", erläuterte der ehemalige Mittelfeldspieler. Dass S04 einen Spieler dieses Formates anlocken konnte, sei vor allem Sportvorstand Peter Knäbel zu verdanken. Dieser habe mit dem Terodde-Deal "große Kunst" geleistet, so Thon.

Für den 55-Jährigen ist der Mittelstürmer, der mit sieben Treffern in sechs Spielen die Torjägerliste im Unterhaus anführt, ein "Ausnahmespieler" und der "beste Stürmer der Liga."

Die Qualitäten des ehemaligen Hamburgers wären laut Thon sogar etwas für die Nationalmannschaft. "Gegen Liechtenstein hätte er drei Tore mehr gemacht. Er erzielt nicht nur Tore auf dem Platz, sondern hat auch die Erfahrung, um die Mannschaft zu führen."