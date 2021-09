Irrer Deal im Gespräch: Tauscht der FC Bayern Sané?

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Muss Leroy Sané den FC Bayern verlassen?

Seit einigen Tagen wird Timo Werner intensiv beim FC Bayern gehandelt. Angeblich ist der Rekordmeister an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert. Manche Medien berichten gar von einem Tauschgeschäft, in dessen Zuge Leroy Sané für Werner zum FC Chelsea wechseln könnte. Das Ganze ist Stand heute zwar noch weit weg, völlig ausgeschlossen ist ein Deal dieser Art aber offenbar nicht.

Nachdem der "Express" und andere englische Medien bereits vor einigen Tagen vom Interesse des FC Chelsea an Leroy Sané berichteten, springt das spanische Portal "todofichajes" nun auf den Zug auf und behauptet ebenfalls, Sané stehe auf der Wunschliste von Blues-Trainer Thomas Tuchel.

Um einen Wechsel zu realisieren, könnten die Londoner dem Bericht zufolge Timo Werner als Tauschobjekt anbieten. Der Stürmer hat an der Stamford Bridge einen schweren Stand und ist nach der Ankunft von Superstar Romelu Lukaku endgültig ins zweite Glied gerutscht. Da an Lukaku kein Vorbeikommen ist, liebäugelt Werner laut "Football Insider" schon mit einer Rückkehr in die Bundesliga.

Die "Bild" behauptet allerdings, dass ein Tauschgeschäft der beiden deutschen Nationalspieler aktuell nur schwer vorstellbar sei. Zum einen sollen die Verantwortlichen der Münchner weiter große Hoffnungen in Sané setzen, der vor allem bei Sportchef Hasan Salihamidzic einen dicken Stein im Brett hat.

Zum anderen ist nicht klar, wo Werner beim FC Bayern überhaupt spielen soll. Die Sturmspitze ist schließlich mit dem besten Neuner der Welt blockiert. Zwar ist die Zukunft von Robert Lewandowski an der Isar unklar, doch noch ist ein Abschied des Weltfußballers im Sommer 2022 nur graue Theorie. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Werner in München schon länger auf dem Zettel steht.

Werner als Coman-Ersatz zum FC Bayern?

Wieder neuen Schwung könnte das Werner-Thema beim FC Bayern laut "Bild" jedoch in einem anderen Fall bekommen. Und zwar dann, wenn Kingsley Coman den Rekordmeister im kommenden Sommer verlässt. Dies gilt wiederum als durchaus wahrscheinlich.

Ob im Tausch für Sané oder als Ersatz für Coman: So oder so bliebe Werner in München nur der Platz auf dem offensiven Flügel. Zumindest so lange, bis sich Robert Lewandowski nach einer neuen Herausforderung umsieht. Ob das aber überhaupt geschieht, steht noch in den Sternen.