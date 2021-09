Robert Lewandowski vor nächstem irren Rekord

via www.imago-images.de

Knackt Robert Lewandowski mit dem FC Bayern auch den Heim-Tore-Rekord?

Robert Lewandowski hat in seiner fabelhaften Bundesliga-Karriere beim BVB und vor allem beim FC Bayern schon etliche Rekorde aufgestellt. Nun könnte der nächste Rekord im Dress der Münchner hinzukommen.

Den wohl größten Meilenstein, den kaum ein Fußball-Kenner für erreichbar gehalten hatte, hat Robert Lewandowski bereits in der Tasche: 41 Tore in einer einzigen Saison. Und damit sogar ein Tor mehr als Gerd Müller, der diesen Rekord in der Saison 1971/72 aufgestellt hatte - ebenfalls im Trikot des FC Bayern.

Nun schickt sich Lewandowski an, am kommenden Wochenende eine weitere Bestmarke zu überbieten. Am Samstag gegen den VfL Bochum (15:30 Uhr) kann der Pole nämlich erneut Gerd Müller hinter sich lassen, genauso wie seinen ehemaligen Trainer Jupp Heynckes. Beide hatten es in ihrer Spielerkarriere geschafft, in zwölf Heimspielen in Folge stets mindestens ein Tor zu erzielen.

Dieses Kunststück war in den letzten zwölf Heimpartien auch Robert Lewandowski gelungen, der sich mit einem Treffer gegen die Bochumer zur besten Bundesliga-Zeit am Samstagnachmittag alleine an die Spitze dieses Rankings setzen könnte.

Es gibt aber ein Problem: Denn ausgerechnet Aufsteiger VfL Bochum ist der einzige aktuelle Erstligist, gegen den der Bayern-Stürmer noch nie in der Liga getroffen hat. Vermiesen die Gäste dem 33-Jährigen also diese Bestmarke?

Lewandowski jedenfalls betonte zuletzt, dass er seine Torquote für den Erfolg des FC Bayern gern hinten anstellt. "Wichtiger ist mir meine Spielweise", sagte er in der "Sport Bild". "Ich kann andere Dinge auf das Feld bringen als allein Tore und Abschlüsse. Ich will meine Mitspieler in Szene setzen, kombinieren. Das ist für mich die nächste Stufe."

Dennoch sei sein Hunger auf Tore natürlich weiter vorhanden. "Keine Sorge: Tore sind schon weiter großgeschrieben in meinem Kopf", beruhigte er seine Fans.

Sechs Stück waren es in dieser Saison bereits in der Liga. Eines in Gladbach, eines gegen Köln, gleich drei gegen Berlin und eines in Leipzig. Da liegt doch ein weiteres gegen den VfL Bochum eigentlich nah.