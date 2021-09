Darum platzte Skhiris Abschied vom 1. FC Köln

Michael Taeger via www.imago-images.de

Hätte beinahe den 1. FC Köln verlassen: Ellyes Skhiri

Ellyes Skhiri hätte den Bundesligisten 1. FC Köln im zurückliegenden Sommer beinahe in Richtung Italien verlassen. Allen voran der AC Mailand hatte großes Interesse am 26-Jährigen gezeigt. Nun hat der tunesische Nationalspieler erklärt, warum ein Transfer nicht zustande kam.

Ellyes Skhiri hatte in den vergangenen Wochen gleich mehrere Optionen auf dem Tisch, wie er wenige Wochen nach Ende der Wechselfrist gegenüber "Bild" verriet. "Mein Berater hat verschiedene Gespräche geführt. Es gab Interesse verschiedener Klubs", so der Abräumer des 1. FC Köln.

Zu den interessierten Vereinen zählte dem Boulevardblatt zufolge auch der AC Mailand. Die Lombarden seien mit Skhiris Berater in den Gesprächen schon sehr weit gewesen, zogen sich letzten Endes jedoch zurück. Der Grund? "Aber am Ende war eben kein Verein bereit, in diesem Sommer eine Ablöse zu zahlen, die sich der Verein vorgestellt hat", erklärte Skhiri, der deshalb allerdings keinerlei Groll hegt. Angeblich forderte der Bundesligist 15 Millionen Euro.

Skhiri fühlt sich beim 1. FC Köln wohl - Abschied im nächsten Sommer?

"Ich bin nicht enttäuscht, dass es nicht geklappt hat", stellte der 2019 aus Montpellier gekommene Rechtsfuß klar und fügte hinzu: "Ich habe immer gesagt, dass ich hier glücklich bin und gerne bleibe. Meine Freundin und ich fühlen uns sehr wohl in Köln. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Trainer, zu den Mitspielern und den Fans. Solange ich hier bin, werde ich dem FC und der Mannschaft helfen."



Sein Vertrag beim Domklub ist noch bis Sommer 2023 datiert, nach der laufenden Saison wird es daher zu einer Entscheidung über seine Zukunft beim Effzeh kommen, ist Skhiri überzeugt. "Ich kann nicht vorhersagen, wann und ob es zu einem Wechsel kommen würde. Definitiv klar sein wird die Situation im nächsten Sommer, weil mein Vertrag 2023 ausläuft, man also entweder verlängert, oder wechselt."

Unter Trainer Steffen Baumgart zählt Ellyes Skhiri zu den festen Säulen in der Mannschaft. Für die Rheinländer stand er bislang in jedem Pflichtspiel auf dem Rasen.