Offiziell! Goretzka verlängert beim FC Bayern

Leon Goretzka bleibt beim FC Bayern

Was die Spatzen seit Tagen lautstark von den Dächern der Säbener Straße pfiffen, ist jetzt endgültig perfekt: Leon Goretzka hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Das bestätigten die Münchner am Donnerstag.

Der 26-Jährige, der sein Handwerk in der Jugend des VfL Bochum erlernte, eher er 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern wechselte, unterzeichnete ein Arbeitspapier bis Ende Juni 2026.

Auf Twitter inszenierten die Bayern die Verlängerung, der die Fans seit Wochen entgegenfiebern, mit einem vielsagenden Video: "Warum bin ich beim FC Bayern?", fragt Goretzka in diesem und antwortet selbst: "Mit diesem Verein in dieser Ära ist alles möglich. Wir haben alles gewonnen. Genau das will ich nochmal", erklärt der 26-Jährige, während er an den prall gefüllten Trophäenschränken der Münchner vorbeischlendert. "Und deshalb bleibe ich hier - um weiter Geschichte zu schreiben", schließt der Mittelfeldspieler.

Mit dem deutschen Rekordmeister gewann Goretzka bislang dreimal die Deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und 2020 die Champions League. Insgesamt bestritt er 118 Pflichtspiele für das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt. Dabei erzielte der deutsche Nationalspieler 25 Tore und bereitete 26 Treffer vor.

"Mit dem FC Bayern haben wir in den letzten drei Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber noch schöner als Titel zu gewinnen, ist es, diese Erfolge zu bestätigen und zu wiederholen. Daran wollen wir in den nächsten Jahren anknüpfen", wird Goretzka zudem auf "fcbayern.com" zitiert. "Die Mannschaft, der Verein und das Umfeld sind nicht nur hochprofessionell, sondern auch familiär. Diese Mischung ist einer der Erfolgsgaranten dieses Klubs. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängern durfte."

Verlängerung "für die Entwicklung des FC Bayern entscheidend"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ergänzt: "Leon ist beim FC Bayern Stammspieler und ein Gesicht dieser Mannschaft geworden. Ich bin sehr froh, dass wir auch die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten werden. Leon ist eine Energiequelle auf und neben dem Platz. Er hat eine tolle Technik und Dynamik und ist europaweit ein besonders torgefährlicher Mittelfeldspieler, der Spiele entscheiden kann. "

Vorstandschef Oliver Kahn hebt derweil hervor, dass es "für die Entwicklung des FC Bayern entscheidend" ist, "dass wir unsere Leistungsträger langfristig halten".

Zuvor verlängerte mit Joshua Kimmich bereits Goretzkas Nebenmann in der Mittelfeldzentrale bis 2025. Gerade in den aufgrund der Corona-Pandemie finanziell schwierigen Zeiten, in denen dennoch einige wenige Klubs Superstars mit enormen Ablösen und Mondgehältern locken, ist es für den FC Bayern enorm wichtig, seine Stars von einem Verbleib an der Isar zu überzeugen.

Mit Niklas Süle und Corentin Tolisso stehen nun nur noch zwei Feldspieler im Kader, deren Kontrakte nach der Saison 2021/22 auslaufen.