Hamann über Sané: Zum ersten Mal ist Hoffnung da

Revierfoto via www.imago-images.de

Dietmar Hamann hat sich zum FC Bayern geäußert

Der FC Bayern München hat mit dem jüngsten 3:0-Auswärtssieg beim FC Barcelona in der Champions League seine herausragenden Qualitäten auf internationalem Parkett unter Beweis gestellt und direkt zum Auftakt der Königsklasse unterstrichen, wie groß die Ambitionen sind, um den Henkelpott mitzuspielen.

Auch der ehemalige Nationalspieler und TV-Experte Dietmar Hamann lobte den FC Bayern für seine Machtdemonstration im Camp Nou am Dienstagabend und traut den Münchnern in den kommenden Monaten viel zu: "Das Team macht einen sehr stabilen Eindruck, man sieht schon die Handschrift von Julian Nagelsmann, und einige Spieler haben sich in den vergangenen Wochen stark verbessert", meinte der einstige Profi des FC Bayern in seiner "Sky"-Kolumne.

Ein zuletzt von Hamann immer wieder heftig kritisierter Spieler zeige sich in den ersten Wochen unter dem neuen Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister besonders verbessert, wie der 48-Jährige betonte: "Ich denke vor allem an Leroy Sané. Seit dem ersten Spieltag in Mönchengladbach ist es bei ihm bei Bayern und auch in der Nationalmannshaft stetig bergauf gegangen."

Sané zuletzt beim FC Bayern und DFB-Team ein Aktivposten

Neben seinen bereits sieben Pflichtspieleinsätzen in vier verschiedenen Wettbewerben, in denen Sané zwei Treffer erzielte, gehörte er auch unter Neu-Bundestrainer Hansi Flick in den WM-Qualifikationsspielen Anfang September zu den Aktivposten.

"Das erste Mal seit seinem Wechsel aus Manchester scheint die Hoffnung da zu sein, dass er sein großes Potenzial endlich abrufen kann", fügte Hamann hinzu.

Sané musste sich in den vergangenen Monaten immer wieder heftige Kritik an seinen Leistungen gefallen lassen. Er schöpfe sein enormes fußballerisches Potenzial nicht aus, enttäusche mit seiner Körpersprache und wirke nicht immer fokussiert, so die häufig formulierten Vorwürfe nach misslungenen Auftritten des 25-Jährigen für die Bayern und das DFB-Team.