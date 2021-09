Werder-Funktionär stichelt gegen ehemaligen HSV-Profi

Revierfoto via www.imago-images.de

Clemens Fritz arbeitet bei Werder Bremen

Am Samstag kommt es in der 2. Bundesliga zum Nord-Klassiker zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Beide Traditionsklubs wollen so schnell wie möglich zurück in das deutsche Fußball-Oberhaus. Nachdem der langjährige Bundesliga-Angreifer Martin Harnik von Werder Bremen zuletzt ein Aufstiegs-Bekenntnis forderte, hat Werder-Funktionär Clemens Fritz nun eine klare Aussage vermieden.

"Am liebsten würden wir schnellstmöglich aufsteigen. Wir wissen alle, wie schwierig die 2. Liga ist. Was in den nächsten Wochen und Monaten ist, sehen wir dann", wird der 40-Jährige von "Bild" zitiert.

Während sich Werder Bremen noch an die Zweitklassigkeit gewöhnen muss, absolviert der HSV mittlerweile bereits die vierte Saison im Unterhaus. Aufgrund der ihrer langen Historie sowie teils prominent besetzten Kader gelten beide Vereine als Mitfavoriten auf den Aufstieg.

Jedoch vermeiden die Verantwortlichen von Werder Bremen bislang noch eine klare Zielsetzung. "Es hat doch keinen Vorteil, das Wort nicht in den Mund zu nehmen", kritisierte Ex-Profi Martin Harnik, der in seiner Karriere sowohl bei Werder Bremen als auch beim HSV spielte, die Grün-Weißen unlängst für die ausbleibende Aufstiegs-Ansage.

"Ich musste ein bisschen schmunzeln"

Clemens Fritz nimmt Harniks Äußerung allerdings mit Humor zu Kenntnis. "Ich musste ein bisschen schmunzeln. Er war ja mal ein Jahr an den HSV ausgeliehen. Ich weiß nicht, wie er da das Ziel Aufstieg kommuniziert hat. Geklappt hat es nicht", stichelte der Leiter der Profi-Abteilung gegen den Österreicher.

Harnik hatte in der Saison 2019/2020 für die Rothosen gespielt und die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. Mittlerweile ist der 34-Jährige für den Oberligisten TuS Dassendorf aktiv. Das anstehende Nord-Derby dürfte Harnik nicht nur wegen seiner sportlichen Vergangenheit verfolgen. Schließlich trafen Werder Bremen und der HSV zuletzt vor dreieinhalb Jahren in einem Pflichtspiel aufeinander.