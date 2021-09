Nagelsmann berichtet von Herz-OP bei Coman

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Kingsley Coman (re.) wurde am Herz operiert

Bevor der FC Bayern am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) den VfL Bochum zum Heimspiel erwartet, hat sich Julian Nagelsmann am heutigen Freitagmittag auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten gestellt und verraten, dass Kingsley Coman am Herzen operiert werden musste.

"Er hatte einen kleinen, leichten zusätzlichen Herzschlag, eine leichte Rhythmus-Störung. Er hatte kurzzeitig teilweise weniger Luft. Deshalb haben wir ein Langzeit-EKG und diesen Eingriff gemacht. Er wird schon nächste Woche wieder mit dem Kardio-Training beginnen", sagte der Trainer der Münchner. Das Ganze klinge "dramatischer als es ist".

Während Coman also gegen den VfL Bochum fehlen wird, dürfte Leon Goretzka, der kürzlich seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2026 verängert hat, gegen seinen früheren Verein spielen.

"Leon Goretzka hat eine verschleißende Spielweise, da ist es normal, dass er mal nach Luft schnappen muss. Ich habe aber nicht vor, ihm eine Pause zu geben. Er will gegen seinen Lieblingsklub spielen, die Kraft aus der Verlängerung mitnehmen", so Nagelsmann.

Ein großes Fragezeichen steht derweil weiter hinter Corentin Tolisso. "Er hat immer noch Schmerzen in der Wade. Die macht immer wieder zu. Das ist noch nicht so, wie wir es uns vorstellen", gab Nagelsmann einen Einblick.

+++ Nagelsmann erneut über Coman +++

"Diese zwei Reizleitungen haben mehrere Menschen, nicht nur Kingsley Coman. Er hat immer mal wieder gesagt, dass er nicht in allen Situationen perfekt Luft bekommt. Es gab mehrere Untersuchungen, da gab es keinen Herzfehler zu erkennen. Aber in einem EKG hat sich dann dieser Zusatzschlag gezeigt. In diesem Moment war er weniger leistungsfähig. Diese Situationen hatte er, dass er für wenigen Minuten nicht voll auf der Höhe war. Nun gibt es die Diagnose mit den zwei Reizleitungen, von der nun eine verödet wurde. Der Eingriff wurde mit überschaubarem durchgeführt. Er hat minimale Wundschmerzen. Vom Herz aus gibt es kein Problem. Es klingt dramatischer als es ist."

+++ Nagelsmann über Omar Richards +++

"Er ist total offen, will lernen. Er hatte in England einen Fußball mit langen Bällen, viel Eins zu Eins und wenig Kombinationen. Er muss noch lernen, wann er Dribblings einsetzen sollte und wann er anders agieren muss. Er macht das Dribbling gut, er hat einen guten Abschluss. Aber es geht um die Entscheidung: Wo es ist sinnvoll oder wo nicht. Und wenn er das hinbekommt, wird er auch mehr Spielzeit bekommen."

+++ FC Bayern mit 117km pro Spiel derzeit laufstärkstes Team +++

"Darauf achte ich. Aber man muss drauf achten, dass man den Wert mit anderen Werten vergleicht. Wenn man mehr laufen muss, hat es aber auch eine negative Seite. Wenn man führt und den Ball laufen lässt, ist der Wert auch geringer. Insgesamt haben wir auf defensiveren Positionen mehr Kilometer gesammelt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert in Zukunft ein wenig runtergehen wird, weil wir in Zukunft mit mehr Training und mehr Fitness und bessere Kontrolle weniger laufen werden."

+++ Nagelsmann über die Personallage +++

"Corentin Tolisso fällt aus, er hat noch Schmerzen in der Wade. Die macht immer wieder zu. Das ist noch nicht so, wie wir es uns vorstellen."

+++ "Was erwarten Sie von Goretzka?" +++

"Ich freue mich, dass er gesagt hat, dass er auch wegen mir bleibt. Dafür habe ich mich bedankt. Die nächsten Entwicklungsschritte wird er bei mir machen, indem er auch immer wieder eine neue Position bekommt. Die A-Elf hat im Trainingsspiel mit ihm 3:0 gewonnen. Das gab es noch nie. Das ist vielleicht ein gutes Omen. Er hat Entwicklungen genommen schon in dieser Saison wie in der ganzen Zeit, seitdem er hier ist."

+++ Nagelsmann über den VfL Bochum +++

"Die Herangehensweise ist gleich: Egal ob gegen Topfavorit oder gegen Aufsteiger. Es geht mir immer nur um das Erreichen des eigenen Anspruchs. Aktuell sind wir nicht da, wo wir sein wollen, sondern nur auf dem Zweiten. Daher haben wir keine Zeit, uns Ruhephasen zu gönnen. Wir müssen Spiele gewinnen. Daher ist es egal, wer der Gegner ist, wir werden auch morgen an unsere Grenzen gehen. Der VfL Bochum hat seine Strukturen in die Bundesliga übernommen. Sie haben gute Ideen. Der Ausfall von Zoller tut mir leid. Sie haben aber trotzdem klare Abläufe. Das ist keine Mannschaft, die nichts kann, wo wir die Punkte im Vorbeigehen holen. Es gibt also keinen Grund, nicht mit voller Kraft auf die drei Punkte zu gehen."

+++ Bekommt Goretzka gegen Bochum eine Pause? Wie sieht es mit Rotation aus? +++

"Leon Goretzka hat eine verschleißende Spielweise, da ist es normal, dass er mal nach Luft schnappen muss. Ich habe aber nicht vor, ihm eine Pause zu geben. Er will gegen seinen Lieblingsklub spielen, die Kraft aus der Verlängerung mitnehmen."

"Bei Sabitzer ist es eine andere Sache. Wir werden nicht allzu viel rotieren. Wir wollen das Spiel gegen Bochum gewinnen und den Rhythmus nicht neu verteilen."

+++ "Was sagen Sie zur Goretzka-Verlängerung?" +++

"Ich freue mich, dass er verlängert hat. Es ist ein sehr gutes Zeichen nach innen und außen. Zwei Schlüsselspieler haben mit ihm und Joshua Kimmich ihre Verträge verlängert. Das wird auch ein Schlüssel im europäischen Wettbewerb der Schlüssel sein, konkurrenzfähig zu bleiben, wenn man eine gute Beziehung innerhalb des Klubs pflegt. Die Truppe hat einen tollen Geist, will immer gewinnen, auch in Trainingssituationen. Sie haben ein tolles Miteinander, sind kritisch und trotzdem eine gute Einheit. Das Gewinnen haben sie immer im Sinn. Das sehe ich jeden Tag. Daher sehe ich keine Gefahr, dass der Konkurrenzkampf nicht da wäre, nur weil Leon Goretzka auch verlängert hat, weil seine Freunde hier spielen."

+++ VfL Bochum versucht es mit forscher Herangehensweise gegen den FC Bayern +++

Das Duell zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern ist zwar ein wenig wie David gegen Goliath. Doch zwei VfL-Profis sehen den Aufsteiger im Auswärtsspiel beim Rekordmeister jedoch keineswegs chancenlos.

"Wenn man darauf schaut, wie es vielen Teams in den letzten Jahren in München ergangen ist, hat man natürlich Respekt, aber keine Angst. Köln hat dort nur knapp verloren. Wir fahren mit Vorfreude dorthin, geben Gas und schauen, was wir rausholen können", sagte Milos Pantovic gegenüber "Sky". Mehr dazu hier!

+++ Lewandowski vor nächstem Rekord beim FC Bayern +++

Trifft Robert Lewandowski auch im 13. Heimspiel in Folge? Falls ja, dann wäre er alleiniger Rekordhalter in diesem Ranking und würde die frühere Bayern-Legende Gerd Müller und auch Jupp Heynckes hinter sich lassen, denen dieses Kunststück genau zwölf Mal gelang. Doch ausgerechnet der VfL Bochum dürfte etwas dagegen haben. Mehr dazu hier!

+++ FC Bayern schon der Sieger? +++

Auf dem Papier ist das Spiel eine klare Sache. In 75 Begegnungen der beiden Teams ging der FC Bayern 50 Mal als Sieger vom Feld. Dazu gab es 16 Unentschieden. Nur neun Spiele konnte der VfL Bochum für sich entschieden. Gelingt dem Aufsteiger am Samstag der zehnte Sieg?

+++ Bochum-Coach Reis will keine Angst sehen +++

"Wer mit Angst in so ein Spiel geht, der sollte gar nicht auflaufen", erklärte Thomas Reis, der Coach des VfL Bochum vor dem Kracher gegen den FC Bayern. Was der Trainer der Gäste sonst noch sagte, steht hier!