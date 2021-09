Ist der FC Bayern eine Nummer zu groß für Richards?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Omar Richards wagte im Sommer den Schritt zum FC Bayern

Im Sommer 2021 überraschte der FC Bayern mit der Verpflichtung von Omar Richards vom FC Reading. Der Linksverteidiger konnte in der zweiten englischen Liga zwar glänzen, zählt mit 23 Jahren aber nicht mehr zu den ganz jungen Talenten. In München soll man bereits jetzt keine Hoffnung mehr haben, dass Richards eine echte Rolle spielen kann.

Der "kicker" führt den Neuzugang in einer Reihe mit Mittelfeldspieler Michael Cuisance und mutmaßt, Richards hätte beim FC Bayern "ebenso wenig eine Perspektive wie" der Franzose.

Cuisance wechselte vor der Saison 2019/20 für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach in die bayerische Landeshauptstadt, konnte die in ihn gesetzten Hoffnungen allerdings nie erfüllen. Auch ein Leihengagement in seiner Heimat bei Olympique Marseille machte 2020/21 wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft beim FC Bayern.

Der Abgesang auf Richards erscheint hingegen etwas verfrüht. Der Abwehrspieler, der ohnehin nicht mit den allergrößten Ansprüchen nach München gewechselt sein dürfte, stand immerhin bereits in zwei Pflichtspielen auf dem Rasen und konnte im DFB-Pokal gegen Underdog Bremer SV sogar einen Treffer vorbereiten.

FC Bayern zahlte keine Ablöse

Zudem wurde für den in London geborenen Spieler keine Ablöse fällig, der FC Bayern ging mit dem Deal daher kaum ins Risiko und dürfte durchaus bereit sein, Geduld bei der Entwicklung von Richards zu zeigen.

Immerhin: Als der deutsche Rekordmeister den Linksfuß Ende Mai 2021 offiziell vorstellte, verkündete Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir freuen uns, dass Omar zum FC Bayern kommt. Omar ist ein technisch feiner Spieler für die linke Defensive. Er findet gute Lösungen im Spiel nach vorne, er ist sehr aufmerksam und wir trauen ihm zu, eine gute Rolle für unsere Mannschaft zu spielen." Worte, die durchaus nahelegen, dass man langfristige Pläne mit dem Engländer hat.

Das lässt sich auch aus dem Arbeitspapier des ehemaligen Juniorennationalspielers folgern: Richards Vertrag endet erst im Sommer 2025.