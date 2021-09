Pogba winkt Mega-Vertrag bei United - sieben Stars droht Aus

Mike Egerton via www.imago-images.de

Bleibt Paul Pogba über 2022 hinaus bei Manchester United?

Bei Manchester United könnte es in den kommenden Monaten mächtig Bewegung im Kader und auf dem Transfermarkt geben. Während gleich sieben Spielern den Verein verlassen sollen, locken die Red Devils offenbar Paul Pogba mit einem spektakulären Angebot.

Verlängert Paul Pogba seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag bei Manchester United oder wechselt er in seinen besten Jahren noch einmal den Klub? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Fans auf der Insel, sondern auch die Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters.

Nach Informationen des "Express" versuchen die Bosse verzweifelt, den französischen Nationalspieler von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen und wollen daher tief in die Tasche greifen. Demnach soll Pogba einen Vierjahresvertrag unterschreiben, der ihm satte 400.000 Euro pro Woche (umgerechnet rund 467.000 Euro) einbringen würde.

Mit dieser Summe würde Pogba dem Vernehmen nach Kevin De Bruyne von Manchester City übertrumpfen, der laut "Times" seit seiner Verlängerung im Frühjahr rund 445.000 Euro pro Woche verdient.

Über vier Jahre könnte Pogba so rund 100 Millionen Euro einstreichen und damit wohl auf Platz zwei im Gehaltsranking der Premier League klettern, an dessen Spitze laut übereinstimmenden Berichten aktuell Team-Kollege Cristiano Ronaldo steht. Der United-Rückkehrer, der kurz vor Transferschluss von Juventus Turin kam, streicht laut "Sun" sogar 560.000 Euro pro Woche ein.

Manchester United will sieben Spieler im Winter abgeben

Doch ob Pogba überhaupt in Manchester bleiben will, ist noch offen. Sein Berater, kein Geringerer als Star-Agent Mino Raiola, erklärte zuletzt in italienischen Medien, dass er mit United sprechen werde und abwarten was passiere. Ob als Druckmittel in den Verhandlungen oder auch als ernsthafte Option brachte Raiola dabei auch ein Comeback bei Juventus ins Gespräch. "Turin hat einen Platz in seinem Herzen, eine Rückkehr zu Juventus ist eine Option", so der Berater gegenüber "Rai Sport".

Zu Beginn des Sommers war Pogba auch mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Angeblich, weil ihm die Einkaufspolitik von United nicht gefiel. Nach den Transfers von Ex-BVB-Profi Jadon Sancho und Ronaldo dürfte sich die Sicht des 28-Jährigen aber geändert haben.

Um den Mega-Vertrag für Pogba zu finanzieren, will Manchester United im Winter angeblich gleich sieben Spieler abgeben. Zu den Verkaufskandidaten gehören laut "Sun" Jesse Lingard (Vertrag bis 2022), Phil Jones und Diogo Dalot (beide Vertrag bis 2023), Eric Bailly, Anthony Martial und Alex Telles (alle Vertrag bis 2024) sowie Donny van de Beek (Vertrag bis 2025).