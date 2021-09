BVB II macht nach Sieg in Wehen Sprung nach oben

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Berkan Tag erzielte den entscheidenden Treffer des Abends

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Sprung in die Spitzengruppe verpasst.

Durch ihre zweite Niederlage nacheinander mit 0:1 (0:1) gegen die Reserve von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund rangieren die Hessen nur noch auf dem siebten Platz, haben die Aufstiegszone bei nur drei Punkten Rückstand aber immerhin noch in Reichweite.

Der nicht aufstiegsberechtigte BVB-Nachwuchs hingegen eroberte durch seinen dritten Erfolg in den vergangenen vier Spielen Platz vier nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter 1. FC Magdeburg zurück, gegen den die Schwarz-Gelben noch am vorigen Spieltag das Nachsehen hatten (0:2).

Dortmund überzeugte beim früheren Zweitligisten einmal mehr durch seine Spielfreude und fuhr unter Coach Enrico Maaßen verdient seinen vierten Auswärtssieg der Saison ein.

"Das fühlt sich in jedem Fall toll an", meinte Berkan Taz bei "MagentaSport". Der Torschütze zum 1:0-Siegtreffer (15.), baute noch einen raffinierten Haken ein, bevor er aus circa elf Metern wunderbar abschloss: "Ich wusste, in der 3. Liga grätschen die viel rum, da dachte ich: ok, den Kontakt nehme ich noch mit."