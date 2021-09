Der Nächste, bitte! Weiterer Bayernstar vor Verlängerung?

Guenter Schiffmann via www.imago-images.de

Serge Gnabry (2.v.re.) könnte der nächste Nationalspieler sein, der sich langfristig an die Bayern bindet

Der FC Bayern feilt offenbar weiter an seinem Kader für die kommenden Jahre und setzt dabei weiterhin auf deutsche Nationalspieler.

Nachdem die Münchener erst kürzlich langfristig mit den beiden Mittelfeldspielern Joshua Kimmich (bis 2025) und Leon Goretzka (bis 2026) verlängerten und somit das wichtige Herzstück der Zentrale für mindestens vier weitere Jahre an sich binden konnten, sollen nun bei einem Angreifer die Zeichen auf Vertragsverlängerung stehen.

Wie der Journalist und selbsternannte Transferexperte Nicolò Schira erfahren haben will, arbeiten die Bayern bereits daran, Serge Gnabrys 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2026 zu verlängern.

Erst kürzlich berichtete der "kicker", dass man an der Säbener Straße die Gespräche mit der Gnabry-Seite über eine vorzeitige Vertragsverlängerung schon sehr zeitnah eröffne. Demnach ist den Münchnern viel daran gelegen, den Nationalspieler ebenfalls mit einem langfristigen Kontrakt auszustatten und so eine weitere Säule fest zu binden.

Gnabrys Weg zur unumstrittenen Säule im Angriff

Seit seinem Wechsel zum Rekordmeister ist Gnabry aus dem System der Bayern nicht mehr wegzudenken. Nach einem Jahr Leihe in Hoffenheim, wo er in 22 Spielen zehn Treffer erzielte, absolvierte der Angreifer in drei Spielzeiten für die Bayern jeweils mindestens 35 Pflichtspiele und traf in der Liga jeweils zweistellig.

Der absolute Durchbruch gelang Gnabry in der legendären Sextuple-Saison 2019/20, als ihm neben den zwölf Toren in der Liga auf dem Weg zum Champions-League-Triumph neun weitere Treffer in der Königsklasse gelangen.

Nach einem Zwischentief in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit ist der 26-jährige Nationalspieler derzeit wieder richtig gut aufgelegt und traf in den acht Pflichtspielen dieser Saison bereits drei Mal und legte drei weitere Treffer auf.