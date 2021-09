Schalke droht Rückkehr von Ozan Kabak

Shaun Brooks via www.imago-images.de

Muss Ozan Kabak zum FC Schalke 04 zurückkehren?

Dem FC Schalke 04 droht im kommenden Sommer eine Rückkehr des an Norwich City verliehenen Innenverteidigers Ozan Kabak.

"Sport Bild" zufolge greift die Kaufpflicht des Premier-League-Klubs für Kabak in Höhe von etwas mehr als zehn Millionen Euro nur, wenn Norwich die Klasse hält. Dass dem Aufsteiger das gelingt, scheint unwahrscheinlich.

Sorge bereitet Schalke nämlich der Horrorstart der "Kanarienvögel" in die Saison: Nach fünf Partien rangiert Norwich mit null Punkten und satten 14 Gegentoren am Ende der Tabelle in Englands höchster Spielklasse. Besserung ist derzeit nicht in Sicht. Auch im Ligapokal setzte es am Dienstag eine klare 0:3-Pleite gegen eine B-Elf des FC Liverpool.

Geht Norwichs Talfahrt weiter, steht Kabak nach der laufenden Spielzeit also erneut auf Schalke auf der Matte - dann womöglich mit dem dritten Abstieg seiner noch jungen Profi-Laufbahn im Gepäck.

Denn vor seinem Sturz in die Zweitklassigkeit mit den Königsblauen in der letzten Saison war der 21 Jahre alte Innenverteidiger 2019 bereits einmal mit dem VfB Stuttgart abgestiegen. Sein Marktwert würde in diesem Fall weiter sinken, mutmaßt "Sport Bild".

Zwei Probleme für den FC Schalke 04

Für Schalke brächte eine Kabak-Rückkehr gleich zwei Probleme mit sich: Erstens müsste zunächst wieder das fürstliche Millionen-Gehalt des türkischen Nationalspielers gestemmt werden.

Zweitens würde die Ablösesumme im knappen S04-Etat fehlen und Sportchef Rouven Schröder müsste wieder einen neuen Abnehmer für Kabak suchen. Bislang kassierte Schalke lediglich eine Leihgebühr in Höhe von vier Millionen Euro für den Profi.

Kabak steht beim FC Schalke 04 zwar noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Nach dem Abstieg zeichnete sich allerdings schnell ab, dass man ihn zu Geld machen und vor allem sein Gehalt einsparen muss.

Letztlich wurde Kabak einer von 30 Schalker Abgängen in der zurückliegenden Transferperiode - allerdings vorerst nur auf Zeit.