FC Bayern kontaktiert angeblich Rüdiger-Berater

Antonio Rüdiger wird beim FC Bayern gehandelt

Um sich auf einen möglichen Abgang von Niklas Süle vorzubereiten, beschäftigt sich der FC Bayern angeblich intensiv mit Antonio Rüdiger. Kontakt zum Berater des Profis vom FC Chelsea soll bereits bestehen. Allerdings gibt es einen dicken Haken aus Sicht des Rekordmeisters.

Dass Antonio Rüdiger aktuell in halb Europa gehandelt wird, kommt nicht von ungefähr. Der inzwischen 28 Jahre alte Innenverteidiger hat sich nach seinem Abgang vom VfB Stuttgart im Sommer 2016 in Fußball-Europa einen guten Namen erarbeitet. Überwies die AS Rom damals nur 13 Millionen Euro für Rüdiger an den VfB, zahlte der FC Chelsea lediglich ein Jahr später schon satte 35 Millionen.

156 Pflichtspiele für die Blues hat der gebürtige Berliner inzwischen auf dem Buckel. Dennoch ging Chelsea mit Rüdiger ohne Einigung auf ein neues Arbeitspapier in seine letzte Vertragssaison, sodass er Stand jetzt im kommenden Sommer ablösefrei wäre.

Die Vertragssituation des 1,90-Hünen sei auch für den FC Bayern "extrem interessant", wie "Bild"-Sportchef Christian Falk in der aktuellen Ausgabe der Sendung "Englische Woche" enthüllt. Die Münchner hätten sogar schon mit Sahr Senesie telefoniert, seines Zeichens ehemaliger Fußball-Profi sowie Halbbruder und Berater Rüdigers.

FC Bayern: Signale von Antonio Rüdiger "nicht sehr positiv"

Das Problem aus Sicht der Bayern: Der umworbene Abwehrstar reißt sich laut Falk nicht um ein Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt, die Signale aus dem Rüdiger-Lager seien "nicht sehr positiv". Chelsea biete ein finanziell attraktiveres Paket als der FC Bayern, zudem wolle Rüdiger gerne in England bleiben.

Bedarf für Verstärkung im Abwehrzentrum könnten die Bayern 2022 haben, dann läuft der Vertrag von Niklas Süle aus. Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte zwar zuletzt, im Austausch mit dem 26-Jährigen und seinem Management zu stehen.

Konkret näher rückt eine Verlängerung mit dem Ex-Hoffenheimer wohl aktuell aber nicht - und Rüdiger wäre aus sportlicher Sicht womöglich sogar ein Upgrade zu Süle.