Krösche sieht bei Eintracht Frankfurt "Luft nach oben"

Markus Krösche wechselte im Sommer von RB Leipzig zu Eintracht Frankfurt

Seit dieser Saison steht Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt in der Verantwortung. Nach dem schwachen Saisonstart rangieren die Hessen aktuell im Tabellenkeller der Bundesliga. Dennoch sieht Frankfurts neuer Sport-Vorstand die SGE auf einem guten Weg.

"Wir bewerten nicht nur das Ergebnis, sondern vielmehr Art und Weise unseres Spiels", sagte Krösche gegenüber "Sport Bild". In den vergangenen fünf Pflichtspielen spielte Eintracht Frankfurt jeweils unentschieden.

"Wir streben viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte an, um uns viele Torchancen zu kreieren, gleichzeitig ist uns aber auch eine stabile Defensive wichtig", erklärte Krösche über die Frankfurter Spielweise unter dem neuen Trainer Oliver Glasner. Ein Sieg wollte trotzdem noch nicht gelingen.

Beim Spiel im letzten Drittel habe Eintracht Frankfurt noch "Luft nach oben", gestand der Bobic-Nachfolger. Als Grund für die Anlaufschwierigkeiten nannte Krösche die "vielen Umstellungen im Verein. Das braucht alles Zeit", so der 41-Jährige. Neben der Neuaufstellung in der Vereinsführung muss sich die Frankfurter Mannschaft derzeit noch an die taktischen Änderungen von Trainer Glasner gewöhnen.

Eintracht Frankfurt mit schwacher Offensive

Schließlich spielt der ehemalige Wolfsburger mit einer Viererkette. Vorgänger Adi Hütter, der mittlerweile bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie steht, hatte noch auf eine Fünferkette gesetzt. Während Eintracht Frankfurts Defensive mit acht Bundesliga-Gegentoren durchschnittlich ist, haben die Hessen in der Offensive große Schwierigkeiten.

In der Bundesliga konnte die SGE bislang nur fünf Treffer erzielen. Lediglich der VfL Bochum (4), Greuther Fürth, Arminia Bielefeld (beide 3) und der FC Augsburg (2) stehen in dieser Statistik noch schlechter da. Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) soll nun eine Leistungssteigerung her.