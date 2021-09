So plant der FC Schalke mit Rzatkowski

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Marc Rzatkowski verstärkt den FC Schalke

Mit Marc Rzatkowski präsentierte der FC Schalke am Dienstag den 16. (!) Neuzugang der laufenden Saison. Der gebürtige Bochumer kickte zuletzt für Red Bull New York und wechselte als vertragsloser Spieler ablösefrei nach Gelsenkirchen. Was sich die Königsblauen vom Mittelfeldspieler genau erhoffen, hat Trainer Dimitrios Grammozis bereits verraten.

Seine ersten Meter als Schalke-Profi spulte Marc Rzatkowski am Dienstag im Training ab. Der Neuzugang absolvierte zwar nicht das volle Programm, hinterließ bei den Übungen, an denen er teilnahm, aber einen guten Eindruck. So gut, dass er womöglich schon am Wochenende im Spieltagskader der Knappen steht.

"Wichtig ist für uns, dass er eine Option ist, und wenn er am Donnerstag und Freitag einen guten Eindruck hinterlässt: klar, warum nicht! Dafür haben wir ihn ja auch letztendlich geholt", antwortete Grammozis nach dem Training auf die Frage, wann mit dem ersten Einsatz des Neuzugangs zu rechnen ist.

Was sich der FC Schalke von Rzatkowski verspricht

Was sich der Trainer von Rzatkowski verspricht, verriet er ebenfalls: "Ich denke, dass er jemand ist, der uns noch mal deutlich mehr Möglichkeiten gibt, vor allem im offensiven Mittelfeld." Dort brauche seine Mannschaft "mehr Möglichkeiten", erklärte Grammozis.

Körperlich mache Rzatkowski bereits jetzt einen guten Eindruck, seine Werte seien "wirklich sehr gut" gewesen. Zudem sei er ein "technisch versierter" Spieler, der zudem die nötige Erfahrung mitbringe, hob der Trainer der Königsblauen die Vorzüge des Mittelfeldspielers hervor.

An eine feste Position will Grammozis den 31-Jährigen nicht binden. Er sehe Rzatkowski sowohl als Zehner als auch als Achter. Außerdem könne er auch mal "vom Flügel kommen", wenn es das System verlange, schwärmte der Deutsch-Grieche von der Vielseitigkeit des ehemaligen Bochum- und St.-Pauli-Profis.