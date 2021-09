Pongracic war selbst überrascht von BVB-Wechsel

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Marin Pongracic hofft auf einen Langzeit-Verbleib beim BVB

Marin Pongracic wechselte kurz vor dem Ende der Sommer-Wechselfrist vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund. Somit fand der Transfer zum BVB mitten in der Länderspielphase statt - und überraschte selbst den 24-Jährigen, wie dieser nun zugegeben hat.

"Für mich war der Wechsel genauso überraschend wie für die meisten", bekannte Marin Pongracic gegenüber Vereinsmedien: "Es ging ganz schnell."

Der BVB reagierte mit dem Last-Minute-Transfer nicht zuletzt auf einen Engpass in der Verteidigung. Zu Saisonstart zählte BVB-Trainer Marco Rose gleich mehrere (Langzeit-)Verletzte in seinen Reihen, darunter Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou, Rechtsverteidiger Mateu Morey, Allrounder Emre Can oder Führungsspieler Mats Hummels, der mittlerweile wieder genesen ist. Der BVB lieh Pongracic daher von den Wölfen für eine Spielzeit aus, über eine Kaufoption könnte er auch dauerhaft beim Revierklub bleiben.

Ein entscheidender Faktor beim Transfer hat Trainer Rose gespielt, der den sowohl in der Innen- als auch in der Rechtsverteidigung einsetzbaren Pongracic schon bei RB Salzburg betreut hatte. Rose habe ihn "dabeihaben" wollen, so der Neuzugang: "Wir haben zehn bis 15 Minuten telefoniert und ausgetauscht. Es war ein gutes Gespräch."

Der 1,90 Meter große Abwehrmann stand gleich bei seinem ersten Einsatz für den neuen Klub in der Startelf. Beim fulminanten 4:3 bei Bayer Leverkusen spielte er 84 Minuten, am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin folgte ein Kurzeinsatz in den Schlussminuten.

Das Ziel sei es vordergründig, so viele Einsätze wie möglich zu bekommen. Pongracic betonte jedoch auch, er wolle in der Spielweise "noch reifer werden".

Letztlich will er die Chance nutzen und sich in dieser Saison "bestmöglich präsentieren", so der in Landshut geborene Kroate: "Ich bin erst einmal bis zum Saisonende hier und ich werde mein Bestes geben, dass ich auch danach hierbleiben darf. Jetzt schaue ich aber von Woche zu Woche. Ich bin gut reingekommen und will so weitermachen."

Sein Vertrag beim VfL Wolfsburg ist noch bis Sommer 2024 datiert.