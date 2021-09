Lewandowski schwärmt von Haaland: "Will immer mehr"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Bayern-Goalgetter Lewandowski lobt BVB-Star Erling Haaland

Wenn es um den besten Mittelstürmer der Welt geht, setzt Robert Lewandowski vom FC Bayern seit Jahren immer wieder neue Maßstäbe. Der Pole selbst blickt aber auch über den Tellerrand hinaus und sieht sich nicht allein in der Weltspitze. Auch BVB-Knipser Erling Haaland zählt für ihn beispielsweise schon dazu.

Im "kicker"-Interview gab Lewandowski zu, dass BVB-Angreifer Erling Haaland einer von den Torjägern ist, die ihm besonders gefallen. Der Norweger sei ein "Superstürmer", der "großes Potenzial" habe, schwärmte der Pole. Dazu habe Haaland "große Lust, er ist sehr hungrig auf Tore und will immer mehr".

Auch außerhalb der Bundesliga kicken einige Stürmer, die Lewandowski mit einem Auge beobachtet. "In England gibt es Harry Kane. Karim Benzema von Real Madrid ist noch immer in Topform, als Torjäger und mit seiner Spielweise. Romelu Lukaku von Chelsea zeichnet eine unheimliche Kraft aus", nannte der 33-Jährige eine Reihe von Superstars, die ihm persönlich gefallen.

Bayern-Star schwärmt von Messi und Ronaldo

In diese Kategorie fallen natürlich auch Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die Lewandowski in seiner 41-Tore-Saison erstmals deutlich hinter sich ließ. Dies mache ihn schon stolz, "denn vor beiden habe ich allergrößten Respekt", lobte der Pole die beiden Stars, die den Weltfußball in den letzten 15 Jahren dominierten.

Sowohl Ronaldo als auch Messi haben "sehr viel für den Fußball getan", hob der Bundesliga-Torschützenkönig das große Ganze hervor: "Und sie tun es weiterhin. Sie sind große Spieler".

Längst gehört aber auch Lewandowski in die Kategorie der ganz Großen. Der Mittelstürmer selbst erklärte, aktuelle sehe man wohl den "komplettesten Lewandowski", den es ja gab. Mittlerweile sei es für ihn kein Problem mehr, "in verschiedenen Systemen und Spielstilen" zu spielen. "Ich wollte überall stark sein, mit dem rechten Fuß, dem linken, im Kopfball. [...] Ich wollte ein Stürmer sein, der alle Varianten beherrscht."