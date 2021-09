Lewandowski verrät: Hier habe ich mich besonders verbessert

via www.imago-images.de

Robert Lewandowski ist seit Jahren die Tor-Versicherung des FC Bayern

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist der vielleicht beste und kompletteste Mittelstürmer der Welt. Doch selbst beim Polen gibt es noch Bereiche, in denen er sich verbessern kann. Eine dieser Baustellen ist der Superstar in den letzten Jahren bewusst angegangen.

Robert Lewandowski hat alles, was ein Weltklasse-Stürmer braucht: einen eiskalten Abschluss, das perfekte Kopfballspiel, optimale körperliche Voraussetzungen, dazu einen ausgeprägten Instinkt und eine vorbildliche Einstellung. Das alles reicht dem Polen aber nicht. Immer wieder arbeitet er an Kleinigkeiten, um sein Spiel noch weiter zu verbessern, wie er im Interview mit dem "kicker" verriet.

Einer dieser besagten Bereiche sind die Schüsse aus der Distanz. Hier hat Lewandowski vor nicht allzu langer Zeit Nachholbedarf verspürt und einige Sonderschichten eingelegt.

"Ich hatte früher keine Chance, Tore aus der Distanz zu erzielen, weil ich mich meistens im Strafraum bewegte. Außerhalb des Sechzehners gab es vielleicht in fünf Spielen einen oder zwei Abschlüsse von mir. Also habe ich mich im Training darauf konzentriert, häufiger aus der Ferne abzuschließen, um einen Automatismus für das Spiel zu bekommen, um da schneller, direkter und in absoluter Sicherheit handeln zu können", erklärte der Superstar, der mittlerweile auch in diesem Bereich zur absoluten Weltklasse gehört.

Lewandowski über das "gewisse Extra im Kopf"

Der Torschuss ist laut Lewandowski "die schwierigste Aufgabe für den Stürmer", denn dazu brauche es "das gewisse Extra im Kopf". Damit er dieses Extra auch an schlechten Tagen abrufen könne, sei es nötig, den inneren Schweinehund zu überwinden.

"Obwohl in deinem Kopf alles zäher abgeht oder du auf dem Platz langsamer läufst, musst du deine Leistung bringen wollen. Das ist das Schwierigste für einen Stürmer, das musste ich erst lernen. An schwierigen Tagen sagte ich mir, dass es nicht nur an meinen Beinen lag, sondern an meinem Kopf. Ich habe da an mir gearbeitet", sagte der Pole.

Ein Grund für seinen heutigen Erfolg sind in den Augen des Superstars auch die Entscheidungen, die er vor Jahren getroffen hat: "Mit 22 Jahren habe ich meine Ernährung umgestellt, um ein paar Jahre länger spielen zu können. Damals wusste ich nicht, ob mir das helfen würde, habe es aber durchgezogen - und es zahlte sich aus. Alles, was ich damals angefangen habe, bringt heute Erfolg."