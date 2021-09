Medien: Pavard will andere Rolle beim FC Bayern

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Benjamin Pavard ist der Stamm-Rechtsverteidiger des FC Bayern

Benjamin Pavard ist der angestammte Rechtsverteidiger in der Viererkette des FC Bayern. Der Weltmeister von 2018 möchte offenbar künftig jedoch in einer anderen Rolle eingesetzt werden.

Wie "tz"-Reporter Philipp Kessler via Twitter meldet, will Benjamin Pavard in Zukunft regelmäßig in der Innenverteidigung von Bayern München auflaufen. Der Franzose fühle sich im Zentrum wohler als auf der rechten Abwehrseite. In seiner Zeit beim VfB Stuttgart nahm er etwa überwiegend den rechten Part in der Innenverteidigung ein.

Aufgrund des EM-Urlaubs und einer Sprunggelenksverletzung hatte der 38-fache Nationalspieler im Sommer weite Teile der Vorbereitung verpasst. In den ersten fünf Pflichtspielen war Pavard daher zum Zuschauen verdammt, beim 4:1 gegen RB Leipzig am 4. Bundesliga-Spieltag wurde er dann erstmals eingesetzt. Auch beim 3:0 in Barcelona in der Champions League spielte er auf der rechten Abwehrseite.

Beim jüngsten 7:0-Kantersieg der Münchner gegen Aufsteiger VfL Bochum musste er sich jedoch erneut mit einem Platz auf der Bank begnügen. Trainer Julian Nagelsmann setzte auf Eigengewächs Josip Stanisic, der als Pavard-Vertreter zum Saisonstart zu überzeugen wusste. Bouna Sarr, Nagelsmanns dritte Option für den rechten Defensiv-Flügel, wurde nach rund einer Stunde für den 21 Jahre alten Stanisic eingewechselt.

Pavard spielt sich auf der rechten Seite des FC Bayern fest

Bleibt Benjamin Pavard fit, dürfte er indes in den Plänen des Bayern-Trainers die Hauptrolle spielen. Der 25-Jährige absolvierte seit seinem 35-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer 2019 für den FC Bayern insgesamt 85 Pflichtspiele - bis auf wenige Ausnahmen agierte er dabei als Rechtsverteidiger. Auch weil sich er sich dort festspielte, kann Joshua Kimmich etwa auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld agieren und das Spiel der Münchner lenken.

Pavard dürfte beim FC Bayern daher wohl weiterhin auf der rechten Seite eingesetzt werden, sofern kein gleichwertiger oder besserer Spieler auf dieser Position gefunden wird, so Kessler weiter. Zudem besitzt Nagelsmann in der Innenverteidigung mit Lucas Hernández, Niklas Süle und Dayot Upamecano gleich mehrere hochwertige Optionen.