BVB nimmt Italien-Star ins Visier - Konkurrenz von Bayern?

Alberto Lingria via www.imago-images.de

Federico Chiesa wird mit dem BVB und FC Bayern in Verbindung gebracht

Erling Haaland kann Borussia Dortmund im kommenden Sommer durch eine Ausstiegsklausel verlassen. Aufgrund dessen sucht der BVB offenbar bereits nach einem möglichen Nachfolger und könnte dabei Konkurrenz vom FC Bayern bekommen.

Seit Monaten wird über einen Wechsel von BVB-Torgarant Erling Haaland spekuliert. Der 21 Jahre alte Norweger darf die Schwarz-Gelben nach der laufenden Saison verlassen. Als potenziellen Erben hat der BVB wohl einen italienischen Europameister im Blick.

Wie "calciomercato.it" berichtet, sind die Westfalen an Federico Chiesa interessiert. Der Rechtsaußen wurde bereits in der abgelaufenen Transferperiode mit dem BVB und FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch letztlich blieb der 23-Jährige bei Juventus, wo er derzeit um seinen Stammplatz kämpfen muss.

Bei seinen bisherigen vier Einsätzen in der Serie A stand Chiesa nur zwei Mal in der Startelf. In den anderen beiden Partien setzte Trainer Massimiliano Allegri auf dem rechten Flügel stattdessen auf den erfahrenen Kolumbianer Juan Cuadrado.

Ob Juventus Chiesa, der bislang vom AC Florenz ausgeliehen ist, im kommenden Sommer kaufen muss, hängt von leistungsbezogenen Bedingungen ab. Sollten die Turiner die Serie A auf einem der vorderen vier Plätze abschließen und Chiesa in mindestens 60 Prozent der Partien 30 Minuten auf dem Feld stehen, greift eine Kaufpflicht.

Macht der FC Bayern dem BVB Konkurrenz?

Dennoch könnte Juventus den Nationalspieler nach der Saison wieder abgeben. Neben dem BVB wurde in der Vergangenheit auch der FC Bayern als möglicher Abnehmer gehandelt. Besonders Trainer Julian Nagelsmann ist ein großer Fan des Italieners.

"Ja, der ist gut, aber auch teuer. Er ist schon ein super Spieler, weil er unglaublichen Elan und Dynamik verkörpert. Ich kenne ihn schon lang und finde ihn herausragend, weil er so unbekümmert ist, oft ins Dribbling geht, sehr schnell den Abschluss sucht", kommentierte Nagelsmann die Gerüchte über einen möglichen Vorstoß der Münchner im Juli gegenüber "Bild". Ob der FC Bayern und BVB 2022 einen neuen Anlauf bei Chiesa wagen, bleibt abzuwarten.