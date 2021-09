Eto'o: "Haaland ist ein Biest"

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

"Biest" Erling Haaland erhielt ein Lob von Samuel Eto'o

Auch in der aktuellen Saison ist Erling Haaland kaum zu stoppen. In acht Pflichtspielen für Borussia Dortmund hat der Norweger bereits elf Mal getroffen. Stürmer-Legende Samuel Eto'o schwärmt in höchsten Tönen von dem BVB-Angreifer.

"Haaland ist ein Biest", sagte der ehemalige Spieler des FC Barcelona in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung "AS" voller Ehrfurcht.

Eine Stufe vor dem BVB-Stürmer sieht Eto'o allerdings Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Der Franzose könne am ehesten in die Fußstapfen der beiden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo treten.

"Wir haben seit Jahren zwei Monster im Weltfußball, Cristiano Ronaldo und Messi, die jetzt aber langsam auch ein gewisses Alter erreichen. Andere müssen aufrücken und einen, den ich da definitiv sehe, ist Kylian", erklärte Eto'o.

In dem Interview äußerte sich der Kameruner außerdem zum überraschenden Wechsel von Lionel Messi vom FC Barcelona zu PSG im Sommer: "Ich glaube niemand hat sich vorstellen können, dass Messi Barca verlässt. Der Fußball ist aber so eine spezielle Welt, wo man nie weiß, was als nächstes passiert."

Barca-Krise kommt für Eto'o nicht überraschend

Dass Barca sportlich wie finanziell derzeit zu kämpfen hat, kommt für Eto'o nicht von ungefähr. "Die finanzielle Krise kommt ja nicht überraschend. Dies Probleme werden doch seit Jahren immer schlimmer", bemängelte der 40-Jährige, der dennoch optimistisch in die Zukunft blickt: "Die Akademie hat Barca so viele gute Spieler gebracht. Ich hoffe sehr, dass es so bleibt und Barca so wieder nach oben kommt."

Eto'o gehörte zu seiner aktiven Zeit zu den besten Stürmern der Welt. Mit dem FC Barcelona gewann er 2006 und 2009 die Champions League. Auch mit Inter Mailand war er 2010 in der Königsklasse erfolgreich. Hinzu kommen zahlreiche nationale Trophäen.