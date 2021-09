FCI feuert Pätzold - Ex-Gladbach-Coach übernimmt

Stefan Bösl via www.imago-images.de

Robert Pätzold beim FC Ingolstadt gefeuert

Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat auf seine Talfahrt reagiert und Trainer Roberto Pätzold freigestellt. Das gab der Aufsteiger einen Tag nach der 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf bekannt. Nachfolger von Pätzold wird der frühere Gladbach-Coach Andre Schubert.

Nach acht Spielen liegt Ingolstadt mit vier Punkten auf einem Abstiegsplatz. Neben Pätzold wurde auch der Sportliche Leiter Florian Zehe freigestellt.

"Wir haben sehr genau beobachtet und abgewägt, welche Reize wir wann setzen müssen, um in dieser unheimlich starken 2. Bundesliga zu bestehen", sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Jackwerth und fügte an: "Mit Andre Schubert bekommen wir einen erfahrenen und gleichzeitig emotionalen Fachmann, der an den entscheidenden Rädchen drehen und wieder ein Feuer entfachen kann."

#Zehe und #Pätzold freigestellt - André #Schubert wird neuer FCI-Coach ⚫️🔴

Die #Schanzer haben sich für eine personelle Neubesetzung im sportlichen Bereich entschieden. Alle Informationen & Aussagen dazu auf https://t.co/37HQQmtX8v ℹ️ pic.twitter.com/Ons2zQnwqV — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) 26. September 2021

Über die Nachbesetzung der vakanten Position in der sportlichen Leitung wird in den kommenden Wochen entschieden. "Um unser oberstes Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen, haben wir die Notwendigkeit gesehen, unmittelbar einzugreifen. Deshalb setzen wir jetzt einen kräftigen Impuls auf der Schlüsselposition des Cheftrainers", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Meier.