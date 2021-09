Freiburger Rekord-Gala beim Stadion-Abschied

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Deutlicher Sieg für den SC Freiburg gegen den FC Augsburg

Passend zum emotionsgeladenen Abschied vom Dreisamstadion hat der SC Freiburg seinen Fans eine Fußball-Gala inklusive Klubrekord geboten.

Der Bundesligist gewann sein letztes Spiel in der alten Arena 3:0 (3:0) gegen den FC Augsburg und ist damit erstmals nach sechs Spieltagen einer Saison ungeschlagen.

Lukas Kübler (6.), Lucas Höler (25.) sowie Vincenzo Grifo per Handelfmeter (33.) trafen für den SCF, der Zuhause seit sieben Begegnungen nicht verloren hat und auf den fünften Tabellenplatz kletterte. Der FCA dagegen bleibt auf Rang 15 im Keller.

Vor 14.400 Zuschauern dominierten die Gastgeber die Anfangsphase. Nicolas Höfler sorgte per Kopf nach einer Ecke von Kapitän Cristian Günter zum ersten Mal für Gefahr (3.). Kurz darauf konnten die Freiburger, bei denen Jonathan Schmid fehlte, bereits jubeln. Kübler schloss eine sehenswerte Kombination über Höler und Günter stark ab.

Ersatzgeschwächte Augsburger mit Problemen

Die Augsburger, die ohne Alfred Finnbogason, Iago, Jan Moravek und Felix Uduokhai auskommen mussten, kamen nur schwer in Tritt. Der FCA war dem hohen Tempo der Gastgeber nicht gewachsen. Immer wieder wurde es brenzlig vor dem Tor des früheren SC-Keepers Rafal Gikiewicz.

Das zweite Tor der starken Freiburger, bei denen ein Rädchen ins andere Griff, war nur eine Frage der Zeit. Höler erzielte es nach Vorarbeit von Maximilian Eggestein. Nach einem Handspiel von FCA-Defensivspieler Raphael Framberger schraubte Grifo das Ergebnis vom Punkt in die Höhe. Die Augsburger waren mit Zwischenstand zur Pause noch gut bedient.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs reagierte FCA-Trainer Markus Weinzierl und brachte in Carlos Gruezo sowie Andi Zeqiri zwei neue Spieler. Die Maßnahme zeigte zunächst kaum Wirkung. Die Gastgeber beherrschten weiter das Geschehen und wurden von ihren Anhängern frenetisch gefeiert - der SC ließ in dieser Phase allerdings mehrere Großchancen liegen.

67 Jahre, 360 Bundesligaspiele

Die Freiburger verlassen ihr bisheriges Stadion nach 67 Jahren und 360 Bundesligaspielen. Die direkt am Eingang zum Schwarzwald gelegene Arena war einzigartig in der Eliteklasse. Der SC brauchte eine Sondergenehmigung für den Spielbetrieb, da der Platz kürzer als erlaubt ist und fast einen Meter Gefälle aufweist.

Das neue Stadion mit einer Kapazität von knapp 35.000 Plätzen, für das Baukosten in Höhe von 76 Millionen Euro veranschlagt wurden, entstand seit November 2018 in der Nähe des Flugplatzes im Nordwesten der Stadt. Die Arena wird beim kommenden Heimspiel am 16. Oktober gegen RB Leipzig in Betrieb genommen.