Matthäus von Malen "bisher enttäuscht"

Neis /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Lothar Matthäus hat die BVB-Niederlage analysiert

Auch zwei Tage nach dem emotionalen, aber nicht unbedingt hochklassigen Bundesliga-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem BVB (1:0) sind einige Spielszenen noch immer umstritten. Nun hat sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in die Debatte eingemischt.

In seiner "Sky"-Kolumne "So sehe ich das" äußerte sich der 60-Jährige kritisch zur möglicherweise spielentscheidenden Situation am vergangenen Samstagabend.

"Die gelb-rote Karte für das Abwinken von Mo Dahoud? Kindergarten!", urteilte Matthäus, der seine Auffassung detailliert begründete: "Natürlich hätte der Dortmunder etwas cleverer agieren und die Geste gegenüber Schiedsrichter Deniz Aytekin weglassen können. Aber das war weder respektlos noch total unsportlich und hat für mich in keinster Weise diese harte Konsequenz verdient."

Zwar sei Aytekin "einer der besten Schiedsrichter, die wir in Deutschland haben", so der frühere Bayern-Star weiter, diesmal habe er sich jedoch "getäuscht".

Matthäus hat vom BVB "einiges mehr erwartet"

Dahoud war wenige Minuten nach dem Gegentreffer durch Denis Zakaria des Feldes verwiesen worden. In Unterzahl tat sich Dortmund erwartungsgemäß schwer, Gefahr zu entwickeln. Allerdings hatten die Schützlinge von Trainer Marco Rose auch zuvor schon Probleme mit dem Ball offenbart. Das Fehlen von Erling Haaland und Marco Reus schwächte das Team spürbar.

Als Ausrede wollte Matthäus die Ausfälle indes nicht gelten lassen. "Der Umstand, dass die zwei Führungsspieler [...] nicht zur Verfügung standen, darf nicht als Entschuldigung für den BVB gelten. Ebenso dass Giovanni Reyna und Julian Brandt ausfielen", betonte der "Sky"-Experte.

Schließlich habe Borussia Dortmund "genügend tolle Fußballspieler, um für mehr Gefahr zu sorgen, als sie es im Borussia Park getan haben", hob Matthäus hervor.

Von der generellen BVB-Ausrichtung in Gladbach war er bitter enttäuscht. "Ich hatte den Eindruck, dass überhaupt kein Offensivplan vorhanden war. Der Fokus lag nach den vielen Gegentore zuletzt darauf, keinen Treffer zu kassieren und dabei hat man das Spiel nach vorne total vergessen", klagte der Weltmeister von 1990.

Sein knallhartes Fazit: "Ich habe von einem Meisterschaftskandidaten gegen verunsicherte Gladbacher einiges mehr erwartet."

Matthäus von BVB-Neuzugang Malen "bisher enttäuscht"

Matthäus befürchtet nun, dass der Titelkampf in der höchsten deutschen Spielklasse wieder einmal frühzeitig entschieden sein könnte.

"Die Bayern sind schon wieder klammheimlich vier Punkte vor und wenn Dortmund nicht aufpasst, sind es in ein paar Wochen noch einige mehr und dann kaum aufzuholen", warnte der Ex-Profi.

Obwohl viele BVB-Akteure am Wochenende nicht nur hinter Matthäus' Erwartungen zurückgeblieben waren, pickte er einen Spieler besonders heraus.

"Von Neuzugang Donyell Malen darf man ein bisschen mehr warten", stellte der Rekordnationalspieler klar und legte sogar noch nach: "Ich bin bisher enttäuscht von ihm. In Gladbach kam er kaum an den Gegenspielern vorbei und hat keine Akzente nach vorne gesetzt."