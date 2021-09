Piszczek: Das war der "größte Bruch"

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Lukasz Piszczek (l.) und Mario Götze (r.) spielten viele Jahre gemeinsam beim BVB

Im vergangenen Sommer endete die Zeit von Lukasz Piszczek beim BVB tränenreich. Elf Jahre lang hatte der Pole zuvor die Knochen für die Dortmunder Borussia hingehalten. Mittlerweile lässt der 36-Jährige seine bewegte Karriere in der Heimat ausklingen. An seine Erlebnisse im schwarz-gelben Trikot denkt er weiterhin gerne zurück.

Als Gast des Podcasts "kicker meets DAZN" plauderte Piszczek, der 2011 und 2012 mit den Westfalen Meister wurde, nun aus dem Nähkästchen.

Über die Erfolgsjahre unter Kult-Trainer Jürgen Klopp sagte er: "Wir hatten eine großartige Mannschaft, die Zeit war phänomenal, da sind viele Freundschaften entstanden."

Damals war Piszczek auf der rechten Abwehrseite nicht aus der Startformation wegzudenken. Sein Mix aus ehrlicher Defensivarbeit und schwungvollen Flügelläufen war außergewöhnlich, die Fans liebten ihren "Piszczu".

Doch es ging nicht immer nur bergauf.

Götze-Wechsel vom BVB zum FC Bayern "ein Schock"

Nach der bitteren Niederlage gegen den FC Bayern im deutsch-deutschen Champions-League-Finale 2013 bediente sich der Rekordmeister ausgerechnet in Dortmund und eiste den damals erst 21 Jahre alten Shootingstar Mario Götze für 37 Millionen Euro vom ärgsten Konkurrenten los.

Mit dem Abgang des Edeltechnikers hatte nicht nur Piszczek zu kämpfen. "Das war der größte Bruch in der Mannschaft, weil uns gezeigt wurde, dass wir nicht für immer zusammenspielen würden", erinnerte sich der langjährige Nationalspieler Polens: "Das war ein Schock, weil wir uns schon gefragt haben, was passieren könnte, wenn wir so weiterspielen."

Während Götze vorübergehend nach München ging, drei Jahre später aber zurückkehrte, blieb Piszczek dem BVB stets treu. In elf Spielzeiten sammelte der Publikumsliebling 382 Einsätze für die Borussia, erzielte 19 Treffer und bereitete 64 weitere Tore vor.