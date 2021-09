Corona-Schock bei Chelsea vor Duell gegen Juventus

Mark Pain via www.imago-images.de

Tuchel muss auf Mittelfeldmotor N'Golo Kanté verzichten

Trainer Thomas Tuchel vom englischen Champions-League-Titelverteidiger FC Chelsea kann im Duell der Königsklasse am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) bei Juventus Turin nicht auf den französischen Weltmeister N'Golo Kanté zurückgreifen.

Der Mittelfeldspieler wurde positiv auf Corona getestet.

Der 30-Jährige befinde sich in Quarantäne und fehlte auch beim Training am Dienstag, so Tuchel. Aufgrund der britischen Corona-Verordnung kann Kante auch am Samstag gegen den FC Southampton in der Premier League nicht mitwirken.

Tuchel ließ offen, ob der Spieler geimpft ist oder nicht. Allgemein sagte der Chelsea-Coach: "Die Spieler sind Erwachsene und müssen ihre eigene Entscheidung treffen."

Er selbst sei geimpft, er sehe sich aber nicht in der Lage, Empfehlungen zu geben, so der ehemalige Dortmund- und Mainz-Coach.