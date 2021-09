Gladbach-Trio sprach mit Stindl über möglichen Wechsel

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Lars Stindl ist Gladbach-Kapitän

Lars Stindl gehört bei Borussia Mönchengladbach zweifelsohne zu den Führungsspielern. Kein Wunder, dass der Kapitän innerhalb der Mannschaft unmissverständlich auf Fehler hinweisen darf.

"Dinge, die mir negativ auffallen, versuche ich abzustellen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas mitzuteilen habe, mache ich das", erklärte Stindl gegenüber "Sport Bild": "Das ist mal vor der Gruppe, mal in Einzelgesprächen, zuletzt war das auch in Gruppen."

Laut dem 33-Jährigen sei es "eine Stärke von unserer Mannschaft: dass wir immer einen klaren Blick behalten und auf Augenhöhe diskutieren können".

Dabei kam es während der abgelaufenen Transferperiode auch zu Gesprächen mit Matthias Ginter, Denis Zakaria und Jonas Hofmann. Das Gladbach-Trio wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht - darunter der FC Bayern.

Allerdings fragten die drei Gladbacher bei Stindl nach, wie er die sportlichen Perspektive am Niederrhein einschätze. "Das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass sie mich da ins Vertrauen gezogen haben", erklärte Stindl, der seit 2015 für die Borussia spielt.

Stindl will mit Gladbach nach Europa

Letztlich entschieden sich Ginter, Zakaria und Hofmann allesamt für einen Verbleib. In den kommenden Jahren hat Stindl mit seinen Teamkollegen noch einiges vor. "Unser positiver Weg hatte immer mal wieder Dellen, das gehört auch einfach dazu. Ich will in meiner Zeit hier als Spieler das Ganze weiter festigen und natürlich gerne noch einmal nach Europa", verriet Stindl.

Damit dieses Ziel schon in dieser Saison gelingt, muss Gladbach an die jüngste Leistung gegen Borussia Dortmund anknüpfen, als die Fohlen-Elf als Sieger vom Platz ging. "Wir müssen Woche für Woche so spielen wie gegen Dortmund. Wir müssen an unsere Grenzen gehen, dann gewinnen wir viele Spiele", so Stindl.