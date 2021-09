Medien: Rüdiger für Bayern-Wechsel zu Abstrichen bereit

Antonio Rüdiger steht weiterhin auf dem Zettel des @FCBayern. Jetzt gibt es Gerüchte, dass der Rekordmeister dem Nationalspieler ein Mega-Gehalt anbieten will. Transfer-Experte @cfbayern verrät, was an diesen Gehalts-Gerüchten dran ist.#BILDLive #EnglischeWoche pic.twitter.com/zfGtjpuiqJ