Zorc sieht vom BVB "keinen Highlight-Fußball"

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Michael Zorc ist mit dem BVB-Start in der Champions League zufrieden

Trotz des Fehlens von Torgarant Erling Haaland hat der BVB den zweiten Sieg im zweiten Champions-League-Spiel gefeiert. Eine Glanzleistung zeigte Borussia Dortmund gegen den portugiesischen Meister Sporting zwar nicht, am Ende waren aber alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden. Auch Sportdirektor Michael Zorc lobte den reifen Auftritt der Mannschaft.

"Das war kein Spektakel, sicherlich auch kein Highlight-Fußball", zitiert der "kicker" den 59-Jährigen, dennoch habe man "das Spiel verdient gewonnen".

Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" ging Zorc weiter ins Detail. "Mir hat gefallen, dass wir die Partie nach der Führung ordentlich und seriös nach Hause gebracht haben", betonte der langjährige Erfolgsmanager der Westfalen.

Man habe "defensiv wenig bis gar nichts zugelassen", deshalb hatte Zorc auch "nicht das Gefühl, dass da noch etwas passiert."

In der Tat geriet der knappe Dreier der Dortmunder kaum einmal ernsthaft in Gefahr. Zu souverän hielt die Defensivreihe den Laden dicht.

Mit dem Status quo ist Zorc wenig verwunderlich zufrieden. "In der Champions League stehen wir trotz der angespannten personellen Situation jetzt mit sechs Zählern richtig gut da", hob der frühere Profi hervor.

BVB-Comeback in Sicht? Zorc spricht über den Stand bei Haaland

Trotz des jüngsten Erfolgserlebnisses hofft ganz Dortmund derzeit auf die schnelle Genesung des zuletzt angeschlagenen Goalgetters Erling Haaland.

Zorc zum aktuellen Stand beim Norweger: "Ob er am Samstag wieder mitspielen kann, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden."

In Abwesenheit des Superstars rückte Neuzugang Donyell Malen in den vergangenen beiden Begegnungen mehr in den Fokus. Gegen Sporting gelang dem Niederländer endlich sein ersehntes Premierentor im schwarz-gelben Trikot.

Zorc bittet weiter um Geduld mit dem Offensiv-Allrounder, der noch Luft nach oben hat. "Natürlich müssen die Abläufe noch besser, die Abstimmung zwischen ihm, Erling Haaland und Marco Reus verfeinert werden", merkte er an: "Aber die holländische Liga ist eine andere als die deutsche."