Khedira sieht "unschlagbaren" FC Bayern

Der FC Bayern wird wieder Meister, sagt Samy Khedira

Der FC Bayern hat die Bundesliga-Konkurrenz in diesem Jahr schon wieder früh hinter sich gelassen. Noch immer gibt es Menschen, die an eine Titel-Überraschung des BVB oder gar Bayer Leverkusen bzw. Wolfsburg glauben. Sami Khedira gehört nicht dazu. Für den Ex-Profi ist die Meisterschaft schon jetzt entschieden.

Drei Punkte und neun Tore beträgt der Vorsprung des FC Bayern auf seinen ersten Verfolger schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Kein unaufholbarer Rückstand für Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund und Co., doch Sami Khedira ist überzeugt davon, dass die Münchner auch in diesem Jahr niemanden an sich vorbeilassen werden.

"Ich glaube, ich muss alle Fußballromantiker, die auf einen spannenden Meisterkampf hoffen, leider enttäuschen", sagte der ehemalige Nationalspieler im "Sky"-Interview. "Da muss ich auch kein großer Experte sein: Die Bayern sind auch in diesem Jahr unschlagbar und werden im zehnten Jahr in Folge Deutscher Meister werden."

Khedira: Auch BVB-Superstar Haaland kann Bayern nicht stoppen

Der Rekordmeister habe mit Julian Nagelsmann einen "fantastischen Trainer" bekommen, schwärmte Khedira vom Neuzugang aus Leipzig, der für ihn "wahrscheinlich einer der Top-3-, Top-5-Trainer auf der Welt" ist.

Dazu sei auch die Mannschaft mit den Leistungsträgern Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. einfach "top", lobte der im Sommer zurückgetretene Mittelfeldspieler.

Am Ende, so die ernüchternde Vorhersage von Khedira, "kann auch leider kein Haaland die Bayern stoppen".

Der FC Bayern steht in diesem Jahr davor, einen Rekord für die Ewigkeit aufzustellen. Bislang ist es keiner Mannschaft aus einer der Top-Ligen gelungen, zehn Mal in Folge Meister zu werden. Von diesem großen Ziel trennen die Münchner nur noch wenige Monate. Dass sie daran scheitern, ist zumindest in Khediras Augen so gut wie ausgeschlossen.