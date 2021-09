Bobic stellt klare Forderung an Hertha-Versager

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Stellt eine klare Forderung an die Profis von Hertha BSC: Fredi Bobic

Nach der Klatsche bei RB Leipzig will Fußball-Bundesligist Hertha BSC eine deutliche Reaktion zeigen.

Das Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg sei "machbar", sagte Trainer Pál Dárdai am Donnerstag: "Du kannst gewinnen. Ich gehe sehr positiv und offensiv in dieses Spiel. Und ich glaube, die Jungs auch."

Der Hertha-Coach ergänzte: "Wir müssen konsequent und strukturiert weiterarbeiten." Er halte "nichts davon, die Spieler im Vorfeld zusätzlich unter Druck zu setzen".

Das 0:6 in Leipzig am vergangenen Samstag war nach dem 0:5 bei Rekordmeister Bayern München für die Berliner schon die zweite heftige Pleite nach sechs Spieltagen.

Dárdai habe anschließend unter der Woche "gute Trainingseinheiten" und eine "sehr dynamische Mannschaft" erlebt, betonte aber: "Das muss am Wochenende auch funktionieren."

Hertha BSC: Klare Forderung von Fredi Bobic

Geschäftsführer Fredi Bobic forderte gegen Freiburg eine andere Körpersprache. Er erwarte von der Mannschaft, "dass sie dagegenhalten kann und sich nicht durch einen Rückschlag, den es mal geben kann, ergibt".

Mit Spielen wie dem in Leipzig sei "niemand zufrieden", sagte Bobic. "Wir alle wollen sehen, dass sich gemeinsam gegen Niederlagen gestemmt wird – dann darf man auch mal ein Spiel verlieren. Mit Fleiß und gemeinsamem Kampf kommt das Glück so auch zu uns zurück."

Voraussichtlich kann Dárdai dabei wieder auf Kapitän Dedryck Boyata (muskuläre Probleme) und Deyovaisio Zeefuik (Leiste) zurückgreifen. Sollten diese am Freitag wie bisher trainieren können, habe Dárdai für Samstag "zwei wichtige zusätzliche Optionen".

Auch Stevan Jovetic könnte nach auskurierter Wadenverletzung wieder eine Halbzeit spielen. Jordan Torunarigha, Myziane Maolida, Lukas Klünter und Linus Gechter fallen weiter aus.