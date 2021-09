Medien: Vorstandsbeben wird für den FC Bayern teuer

via www.imago-images.de

Jörg Wacker (l.) ist nicht mehr Vorstandsmitglied des FC Bayern

Jörg Wacker ist nach acht Jahren aus dem Vorstand der FC Bayern München AG ausgeschieden.

Der 53-Jährige war für "Internationalisierung und Strategie" sowie seit Ende 2015 auch für den Bereich Merchandising und Lizenzen des deutschen Fußball-Rekordmeisters verantwortlich.

Wie "Bild" berichtet, wird die Trennung für den FC Bayern teuer. So soll Wacker in München "ein siebenstelliges Jahresgehalt" verdienen.

Da der Vertrag des Funktionärs eigentlich bis 2024 datiert war, wird Wackers Aus für den FC Bayern wohl zu einer kostspieligen Angelegenheit. Konkrete Details nennt das Boulevardblatt aber nicht.

Wacker war unter anderem zuständig für die Eröffnung der Auslandsbüros in New York 2014 und Shanghai 2016 sowie die Gestaltung der FC Bayern World in der Münchner Innenstadt.

Seine Aufgaben übernimmt angeblich zum Großteil Klubchef Oliver Kahn.