Wechsel zu Bayern oder BVB? Timo Werner bewertet Zukunft neu

Timo Werner wird beim FC Bayern und beim BVB gehandelt

Timo Werner spielt beim FC Chelsea inzwischen nur noch eine Nebenrolle. Deshalb soll der Nationalspieler intensiv über seine sportliche Zukunft nachdenken. Ein Wechsel im kommenden Sommer scheint inzwischen möglich. Das könnte auch den FC Bayern und den BVB auf den Plan rufen.

Nachdem Timo Werner beim FC Chelsea in der vergangenen Spielzeit noch zum Stammpersonal zählte, ist der Angreifer inzwischen ins zweite Glied gerückt. Grund dafür ist die Ankunft von Romelu Lukaku, der in der abgelaufenen Transferperiode für kolportierte 115 Millionen Euro von Inter Mailand an die Stamford Bridge wechselte.

Seitdem muss sich Werner zumeist hinter dem Belgier anstellen. Aufgrund dessen macht sich Werner offenbar ernsthafte Gedanken um seine Rolle beim FC Chelsea.

Wie der "Telegraph" berichtet, möchte der 25-Jährige seine Zukunft "neu bewerten". Bei einem dauerhaften Bankplatz soll ein Abschied aus London durchaus denkbar sein. In diesem Fall wäre eine Rückkehr in die Bundesliga angeblich die wahrscheinlichste Option.

FC Bayern und BVB an Timo Werner interessiert?

Besonders der FC Bayern wird immer wieder mit dem ehemaligen Profi von RB Leipzig in Verbindung gebracht. Laut dem "Spiegel" besaß Werner bei den Münchnern sogar schon einmal einen gültigen Vertrag, löste diesen jedoch wieder auf.

Aber auch ein zukünftiges Engagement an der Isar soll im Bereich des Möglichen liegen. Wie "Bild" zuletzt vermeldete, sei Werner weiterhin "ein Thema "beim FC Bayern.

Doch der Rekordmeister ist wohl nicht der einzige Bundesligist, der Werners schwierige Situation beim FC Chelsea ganz genau beobachtet. "Sport Bild" zufolge wird die Personalie Werner beim BVB ebenfalls diskutiert.

So könnte der Angreifer bei einem möglichen Abgang von Torjäger Erling Haaland in den Dortmunder Fokus rücken. Allerdings sei Werner bei den BVB-Bossen nicht die erste Wahl, wenn es um die Nachbesetzung im Sturmzentrum geht, heißt es.