Ex-Mitspieler: Terodde einer für BVB oder FC Bayern

Noah Wedel via www.imago-images.de

Hätte Simon Terodde vom FC Schalke 04 die Qualität für BVB oder FC Bayern?

Im Trikot des FC Schalke 04 wird Simon Terodde sich in Kürze zum Rekord-Torschützen der 2. Bundesliga ballern. Glaubt man einem früheren Mitspieler, hätte der Torjäger sogar die Qualität für ein Engagement beim BVB oder beim FC Bayern.

152 Mal traf Simon Terodde inzwischen in der 2. Bundesliga ins gegnerische Tor - besser war in der Geschichte des Unterhauses nur Dieter Schatzschneider, der 153 Treffer erzielte. Schon am kommenden Wochenende, beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt, könnte diese Bestmarke fallen. Dass Terodde sich den Rekord aber spätestens irgendwann in den kommenden Wochen holt, davon gehen alle Beobachter aus.

Eine Liga höher hatte der 33 Jahre alte Knipser allerdings immer seine Probleme. Lediglich zehn Tore stehen für Terodde in der Bundesliga zu Buche, in immerhin 58 Spielen - eine magere Quote.

Warum es im Oberhaus bei Terodde nach den Aufstiegen mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln nicht klappte, meint Torsten Mattuschka zu wissen. Er kennt den heutigen Schalke-Goalgetter gut aus gemeinsamen Tagen bei Union Berlin. "Bei Stuttgart und Köln war die Spielweise nach dem Aufstieg anders. Es ging über Tempo, die Entfernung zum gegnerischen Tor war 60 Meter", sagte Mattuschka der "WAZ".

"20, 25 Tore" für Simon Terodde bei BVB oder FC Bayern möglich

Bei anderen, namhafteren Teams hätte Terodde dagegen glänzen können, glaubt Mattuschka. "Bei Dortmund oder Bayern München zum Beispiel, Mannschaften mit viel Ballbesitz, hätte er auch Mitspieler, die ihn besser machen", erklärte der 40-jährige Ex-Profi und heutige "Sky"-Experte.

Bei den beiden Top-Teams der ersten Liga würde Terodde "locker 20, 25 Tore schießen", so Mattuschka. "Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher."

Von den Qualitäten seines früheren Teamkollegen schwärmte der 171-fache Zweitligaspieler in den höchsten Tönen. Terodde sei "eiskalt im Abschluss, ob mit links, rechts, dem Knie, dem Kopf, der Brust". Zudem sei der Schalker "zwischenmenschlich eine Granate".

Mattuschka lobte in diesem Zusammenhang vor allem Teroddes Bodenständigkeit: "Man darf nie vergessen, wo man herkommt – und so ist er. Zu unseren Abschlussfahrten hat er immer seine alten Kumpels mitgenommen. Das finde ich sehr, sehr gut."