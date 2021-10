Guenter Schiffmann via www.imago-images.de

Leroy Sanés Gehalt "sorgt für Neid" beim FC Bayern

Nach etwas mehr als einem Jahr Anlaufzeit kommt Leroy Sané beim FC Bayern in den letzten Wochen endlich in Schwung. Nichtsdestotrotz könnte das Mega-Gehalt des Nationalspielers noch Auswirkungen auf die Kaderplanungen des deutschen Rekordmeisters haben.

Das laut eigener Aussage eigentlich als Flanke gedachte Traumtor beim 5:0 gegen Dynamo Kiew in der Champions League war das Sahnehäubchen auf Leroy Sanés starken Leistungen in der jüngeren Vergangenheit.

Rund 14 Monate nach seinem Wechsel von Manchester City nach München ist der 25 Jahre alte Flügelstürmer endlich auf dem Weg dorthin, wo ihn der FC Bayern haben will: zum Leistungsträger und Unterschiedsspieler. Bei elf Torbeteiligungen in zehn Pflichtspielen steht der frühere Schalker inzwischen - eine starke Quote.

Mit seiner positiven Entwicklung rechtfertigt Sané endlich auch das dicke finanzielle Gesamtpaket, das der FC Bayern im Sommer 2020 für ihn schnürte. Rund 50 Millionen Euro Ablöse flossen an ManCity, Sané soll in München angeblich satte 20 Millionen Euro brutto pro Jahr kassieren.

FC Bayern: Will Kingsley Coman ebenfalls 20 Millionen Euro pro Jahr?

Genau diese Summe "sorgt für Neid" bei den Teamkollegen, wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in der neusten Ausgabe seines Podcasts "Bayern Insider" berichtet - insbesondere bei Spielern wie Kingsley Coman oder Serge Gnabry, die ebenfalls auf den Offensivflügeln beheimatet sind und sich in der Vergangenheit häufig leistungsstabiler als der hochbezahlte Konkurrent zeigten.

Wie "Sport1" vor einigen Wochen vermeldete, soll Comans Management in den bislang schwierigen Gesprächen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit über 2023 hinaus auf ein jährliches Salär von 20 Millionen Euro pochen - nicht von ungefähr also genau die Summe, die auch Sané angeblich einstreicht.

Bei Gnabry scheint die Causa Sané keine derartig große Rolle zu spielen. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass der 26-Jährige seinen ebenfalls bis 2023 datierten Kontrakt zeitnah verlängern wird.