BVB-Talente verlieren irres Revierderby

Neundorf/Kirchner via www.imago-images.de

Bittere Niederlage für Sebastian Geppert und die U17 des BVB

Spektakuläres Revierderby in der B-Junioren Bundesliga West: Bis zum Ende der regulären Spielzeit führte die U17 von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum mit 2:1. Dennoch verloren die BVB-Talente das Duell mit dem Nachbarn.

Die U17 des BVB hat am vierten Spieltag der B-Junioren Bundesliga West einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Gegen den Revier-Rivalen VfL Bochum führten die Dortmunder bis zum Ende der regulären Spielzeit mit 2:1.

In der Nachspielzeit schlug der VfL dann zweimal eiskalt zu und verwandelte den aussichtslos erscheinenden Rückstand noch in einen Sieg. Zudem fielen alle Tore in einer spektakulären Partie nach der Pause.

Der italienische Junioren-Nationalspieler Vincenzo Onofrietti (54./64.) schnürte einen Doppelpack für den BVB. Lennart Koerdt (61.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste aus Bochum. Adam Tolba (80.+2/80.+5) schockte die Borussia mit seinen beiden Treffern in der Nachspielzeit.

BVB verpasst Sprung auf Platz eins

Durch die bittere Niederlage verpasste der BVB den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Von dort grüßt nun der VfL. Die Verfolger Borussia Mönchengladbach und Preußen Münster stehen sich am Sonntag (13:00 Uhr) im direkten Duell gegenüber.

Die Dortmunder U17 hatte vor der Saison einen großen Umbruch zu verzeichnen: Lediglich vier Spieler gingen in ihr zweites Jahr, jeweils neun Spieler aus der U16 sowie der U15 ergänzten das Team.

Verantwortlich für die Mannschaft ist wieder Sebastian Geppert, der in der vergangenen Saison unter Edin Terzic als Co-Trainer der BVB-Profis fungierte.

Die Borussia war Mitte September mit einem 2:2 bei Arminia Bielefeld in die Saison gestartet und hatte danach glatte Siege gegen Bayer Leverkusen (3:0) und beim SV Lippstadt 08 (2:0) eingefahren. Jetzt folgte der erste Rückschlag gegen in der Schlussphase furiose Bochumer.