Kiel geht auch gegen Rostock baden

Kiel unterlag Hansa Rostock

Holstein Kiel hängt in der 2. Fußball-Bundesliga auch unter dem neuen Trainer Marcel Rapp in gefährlichen Tabellenregionen fest.

Der Fast-Aufsteiger der Vorsaison unterlag am neunten Spieltag Hansa Rostock mit 0:2 (0:2) und musste den direkten Konkurrenten in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Aufsteiger Rostock kletterte mit nun zehn Punkten auf Rang 13, Kiel (8) dagegen liegt als 15. nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz.

John Verhoek (32./35.) schoss Rostock mit einem schnellen Doppelpack vor 9240 Zuschauern zum dritten Saisonsieg. Für Kiel, das noch im Mai in der Relegation gegen den 1. FC Köln um den Sprung in die erste Liga gekämpft hatte, war es bereits die fünfte Niederlage der noch jungen Spielzeit.

Rapp war am Freitag als Nachfolger von Ole Werner vorgestellt worden, der nach Kiels schwachem Saisonstart zurückgetreten war. Unter Interimscoach Dirk Bremser gewann Kiel am vergangenen Wochenende beim SC Paderborn 2:1. Gegen Rostock machte Holstein über weite Strecken das Spiel, brachte den Gast aber selten wirklich in Bedrängnis. Hansa nutzte gleich seine ersten beiden Chancen eiskalt.